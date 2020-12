Tvrtke i karijere: Promjene u upravama RBA i Metusa, dovršeno vlasničko preuzimanje Gravije…

Georg Feldscher novi je član Uprave RAIFFEISENBANK AUSTRIJE umjesto Danijela Mittereggera. Zadužen je za upravljanje kreditnim rizicima i kontrolu rizika, poslovanje s restrukturiranim klijentima i naplatu, poslovnu inteligenciju i financije.

TDR si je pripojio tvrtku ADISTA, koja je (bila) u njegovom vlasništvu.

Peter Evert Bertil Stegersjö novi je član peteročlane Uprave METUSA iz Svete Nedelje umjesto Claesa Fredrika Svena Mortimera Sederholma.

Iris Ravlić nije više suvlasnica tvrtke GRAVIA, ali je ostala zamjenica predsjednika NO-a. Time je završeno vlasničko preuzimanje te osječke građevinske tvrtke. Direktor Tomislav Ravlić ostao je jedini vlasnik.

Roland Presetschnik novi je zamjenik predsjednika NO-a zadarskog BORIKA umjesto Agrona Beriše, koji je u međuvremenu otišao iz kompanije i imenovan je predsjednikom Uprave opatijske tvrtke LIBURNIJA RIVIERA HOTELI.

Denis Travančić novi je član NO-a PLINARE ISTOČNE SLAVONIJE iz Vinkovaca umjesto Gabrijela Galovića.

Damir Dragičević novi je vlasnik VEDRANE iz Zagreba umjesto tvrtke NEKRETNINE KVART, koja je u vlasništvu Ružice Bilkić, i preuzeo je direktorsku poziciju od Klemena Hazabenta.

Dubravko Kamenički pridružio se Mariju Mataniću na direktorskoj poziciji u FEROMIHINU iz Novoselca (Križ).

Josip Đikić i Tončica Šikoronja prestali su biti prokuristi u tvrtki ASII PRO iz Zagreba.

Dragica Glavaš nova je direktorica tvrtke VELI TADEJ iz Zagreba umjesto Slavka Prkačina.

Jasna Gajinov nije više članica Uprave tvrtke INCITE CODE iz Novaka (Sveta Nedelja), pa je dosadašnji predsjednik Uprave Krešimir Grgec, ujedno vlasnik tvrtke, sada direktor.

Vlasnica CEZAREJE Misla Varzić nova je direktorica CEZAREJINE tvrtke kćeri MERETINE umjesto Branimira Kopića, koji je podnio je ostavku, ali je ostao jedini član Uprave CEZAREJE. Prokurist u MERETINAMA Igor Krznar opozvan je nepuna dva tjedna nakon imenovanja.

Kenneth Armstrong i Hannah Armstrong vlasnički su preuzeli NIRS TRGOVINU iz Splita od Romane Šundov Armstrong. Umjesto nje, na direktorsku poziciju imenovali su Ivicu Glavinića. Bivši vlasnik i osnivač tvrtke Slavko Šundov ostao je prokurist.

Tvrtka FILIP I LEO iz Zagreba u vlasništvu Nedima Jenčiragića otišla je u stečaj po skraćenom postupku, nakon što joj je račun bio blokiran više od godinu dana. Razlog za skraćeni stečajni postupak bila je Finina prijava o blokadi računa zbog 893 tisuće kuna. No, to je bio iznos poreznog duga od prošle godine. Tvrtka je do stečaja nabila čak 6,2 milijuna kuna duga za PDV.

Željko Juratovac novi je direktor TM-AUTA IZ Zagreba umjesto Siniše Gregurića.

INSTITUT HRANE iz Osijeka u vlasništvu Dalibora Borote otišao je u stečaj po skraćenom postupku. Država je pokušala naplatiti porezni dug od oko 430 tisuća kuna, ali tvrtka nije imala imovine…