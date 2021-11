Tvrtke i karijere: Smjena na čelu Liburnia Riviera Hotela, Best in Parking novi suvlasnik Elektromodula, promjene u nadzoru RBA-ovih mirovinaca…

Dosadašnji član Uprave LIBURNIA RIVIERA HOTELA Karl Eckerstorfer novi je predsjednik Uprave umjesto Vladimira Bošnjaka, koji je na toj poziciji bio od ožujka ove godine. Dušan Mandič postao je novi član Uprave.

BEST IN PARKING upisan je među suvlasnike tvrtke ELEKTROMODUL, koja vodi naplatu parkiranja u Osijeku. Austrijska tvrtka upravlja s pet garaža u Zagrebu (Centar Branimir, Centar Kaptol, Petrinjska, Cvjetni i Sky Office) i parkiralištem u Palmotićevoj, po četiri objekta Best in Parking ima u Rijeci i Varaždinu te po jedan u Dubrovniku, Đurđevcu i Ludbregu. Nedavno je počeo preuzimati tvrtke komplementarne s matičnim biznisom: IT tvrtke Rao, koja se bavi naplatom i kontrolom parkiranja i ticketingom, te Paydo Services, koja nudi IT rješenja za mobilno plaćanje iz područja javnih usluga: parkinga, prijevoza, ticketinga. Prije toga preuzeo je varaždinski Crtorad, koji se, među ostalim, bavi prometnom signalizacijom i organizacijom i naplatom parkiranja.

Georg Feldscher, koji je ujedno i predsjednik NO-a RAIFFEISEN CONSULTINGA i član NO-a RAIFFEISEN LEASINGA, novi je predsjednik NO-a RAIFFEISEN MIROVINSKOG OSIGURANJA. Na toj poziciji je zamijenio Zorana Košćaka, koji ostaje član Odbora. Košćak je ovog ljeta također prestao biti član Uprave RAIFFEISENBANK AUSTRIJE, u kojoj je bio od 2005. godine, no ostaje na poziciji predsjednika NO-a RAIFFEISEN LEASINGA. Boris Vuksan prestao je biti član NO-a RAIFFEISEN MIROVINSKOG OSIGURANJA.

Tvrtka A1 HRVATSKA podijeljena je prijenosom dijela imovine na tvrtku A1 TOWERS, koju je njihov zajednički austrijski vlasnik, KROATIEN BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH (u vlasništvu TELEKOMA AUSTRIA), osnovao početkom 2021. godine.

Među suvlasnike TOWER CENTERA RIJEKA upisani su IZBOR PRVI, Zlatko Marčić, MIČ STYLING, HAMAX i Mladen Bošnjak, a članovi Društva više nisu ANTIKA NOVA, GULIVER i Branka Radivoj. Tvrtka sad ima 52 suvlasnika.

Član NO-a VG ČISTOĆE Tihomir Hubak posao je zamjenik predsjednika NO-a. Dosadašnji zamjenik predsjednika Vjekoslav Landeka ostaje član NO-a, a Odboru se pridružuju i Stjepan Kosić, Krunoslav Hrvačić i Željko Stanilović, a njegovi članovi prestaju biti Eugenija Štajer, Borka Kelava i Zdenko Zagorac. Kadrovske promjene dogodile su se i u VG-u KOMUNALAC, gdje je Mladen Arapović postao novi zamjenik predsjednika NO-a umjesto Marinka Vujnovića, a novi članovi NO-a postali su Denis Brnić, Tomislav Madžar i Siniša Marinclin. Jozo Radoš, Mirko Berković i Vjekoslav Bušić više nisu članovi Odbora.

Đurđa Jakovljev nova je prokuristica tvrtke BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC, a Miroslav Kovačić više nije član Uprave.

Petra Ljevak više nije direktorica u NAKLADI LJEVAK.

Marko Mikulić novi je član Uprave splitskog MIV-a umjesto Veljka Mikulića, a Martina Zorić je postala prokuristica.

Andreas Anton Jeitler, koji je inače član NO-a HETA ASSET RESOLUTION HRVATSKA, novi je direktor tvrtke ALPE-ADRIA nakon Klausa Weinhandla, koji je na toj poziciji bio tek od ožujka ove godine.

Vedran Miškec i Patrick Filipović novi su prokuristi tvrtke INTRAG USLUGE umjesto Mladena Lukića i Borisa Angelova.

Davorka Filipčić nova je zamjenica predsjednika NO-a tvrtke NISKOGRADNJA iz Pregrade. Zamijenila je Anitu Miklaužić, a Gordana Križanec Ružić zamijenila je Borisa Karažiju na mjestu člana NO-a.

Elvis Mihaljević novi je direktor tvrtke MAXIMUS TRADE umjesto Marija Mihaljevića.

Zlatko Gregurić preuzeo je vlasnički udjel u GRADFINU od Novice Tepšića, kojeg je na mjestu prokuristice zamijenila Desanka Ćosić.

U sudskom registru proveden je upis prestanka DELTA AGRARA po skraćenom postupku bez likvidacije. Tvrtka je (bila) u vlasništvu istoimene tvrtke iz Srbije.

Krešimir Malec zamijenio je Željka Pongraca na mjestu predsjednika NO-a tvrtke IVAPLIN iz Ivanić-Grada.