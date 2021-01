Tvrtke u banani: Viro i Lošinj-Betonu predstečaju, preuzimanje Dibe, stečajni upravitelj umjesto Zlatka Stipića…

Otvoren je predstečajni postupak za VIRO TVORNICU ŠEĆERA. To je logična posljedica stanja koje je rezultiralo blokadom računa na iznos veći od deset milijuna kuna. Prije VIRA stečaj je otvoren za ovisne tvrtke koje kontrolira Marinko Zadro – SLAVONIJU ŽUPANJA i SLADORANU, te za DALMACIJAVINO SPLIT, kojem je račun blokiran zbog neisplaćenog potraživanja od oko šest milijuna kuna.

Franjo Halas preuzeo je DIBU iz Suhopolja od Ljerke Blažević i Joze Silovića i dodijelio si prokuru, a Blažević je ostala direktorica. Tvrtka je završila u predstečaju teškom oko 91 milijun kuna nakon što se početkom 2020. iz tvrtke zbog zdravstvenih problema morao povući Ilija Blažević, koji je vodio veći dio poslovanja.

Branko Smrtić imenovan je stečajnim upraviteljem KONOS CONSTRUCTIONA umjesto direktora Zlatka Stipića, koji je i vlasnik. Tvrtka je dužna B2 KAPITALU 219 milijuna kuna i ima još 1,2 milijuna kuna poreznog duga. Ustanovljeno je da je knjigovodstvena vrijednost nekretnina zadnje Stipićeve tvrtke oko 15 milijuna kuna.

Otvoren je stečajni postupak za VB GRUPU iz Zagreba. Još u lipnju 2016. sklopljena je predstečajna nagodba, a nakon toga u više je navrata otvaran stečajni postupak, ali bi bio zatvoren nakon što bi tvrtka podmirila neplaćena dugovanja. Sad je napokon imenovan stečajni upravitelj – Danijel Stanić. On je zamijenio privremenu upraviteljicu Mirjanu Vugrinović, koju je Trgovački sud u lipnju 2019. imenovao privremenom upraviteljicom umjesto direktora Josipa Vugrinovića, koji je i vlasnik tvrtke.

Više od godinu dana trebalo je od prvog prijedloga za otvaranje stečaja za LOŠINJ-BETON do otvaranja predstečajnog postupka. Pokretanje stečaja zbog neplaćenih 364 tisuće kuna i blokade računa započelo je još u listopadu 2019. U međuvremenu je dug podmiren i postupak je potkraj 2019. obustavljen. LOŠINJ-BETON je od otvaranja stečaja pokušao provesti pripajanje drugoj tvrtki u vlasništvu Karla Magazina ECORTECHU, koji do 2019. nije imao prihoda, ali je taj potez odbijen, pa je uslijedio upravni spor. Kad je napokon to rješenje postalo pravomoćno, LOŠINJ-BETON podnio je u travnju 2020. zahtjev za predstečaj s obvezama od 7,5 milijuna kuna. U planu restrukturiranja predloženo je da se kredit BKS BANKU od 3,2 milijuna kuna otplati preko imovine na koju je upisano razlučno pravo, a vjerovnici bi za ostatak tražbina od 4,3 milijuna kuna trebali pristati na otpis 50 posto potraživanja. Ostatak bi im bio isplaćen, nakon dvije godine počeka, u sljedećih deset godina.

Međutim, u tom dokumentu prešućen je spor s Poreznom upravom, pa je nakon žalbenih postupaka predstečaj u studenome poništen i račun je opet blokiran. Zato je tvrtka mjesec dana kasnije podnijela novi prijedlog za pokretanje predstečaja, s istim uvjetima, jedino je ubačen spor s Poreznom upravom. Prije toga, u studenome, Karlo Magazin osnovao je novu tvrtku LOŠINJ-BETON PLUS.

Pokrenut je prethodni stečajni postupak za tvrtku VEGA MIL iz Velike Kosnice (Velika Gorica) koja je u vlasništvu Miće Martića. Račun je blokiran zbog neisplaćenog duga od 2,8 milijuna kuna. Za privremenoga stečajnog upravitelja imenovana je Lovorka Juranović.

Otvoren je i istodobno zatvoren stečajni postupak za STRETCH iz Poreča zbog blokade računa od 1,8 milijuna kuna. Vlasnik i direktor Elia De Antoni iz Verone odmah nakon poreznog nadzora napustio je Hrvatsku.