Tvrtke u banani: Potvrđena predstečajna nagodba od 269 milijuna kuna za hotel Esplanade

Trgovački sud u Zagrebu odobrio je predstečajnu nagodbu za tvrtku ESPLANADE OLEANDER iz Zagreba. Nakon gotovo pet godina od otvaranja predstečaja, najstariji zagrebački hotel napokon je dogovorio obročnu otplatu duga od 269 milijuna kuna – uglavnom na rok od četiri ili sedam godina. Najveći vjerovnik je danski THE INVESTMENT FUND FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE (78 milijuna kuna). Hotel je dužan i suvlasnicima - bečkim tvrtkama WSF HOTEL UND WOHNUNGSBAU (50 milijuna kuna), i CROWN - WSF HOTELERRICHTUNGS-U. BETRIEBSGES (18 milijuna kuna), te tvrtki HASELBACHER MANAGEMENT (39 milijuna kuna). Sva tri velika bečka vjerovnika vlasništvu su direktora ESPLANADE OLEANDERA Herberta Hasselbachera.

Krešimir Lokas novi je predsjednik Uprave VINARIJE-VINOPLOD iz Šibenika, u kojoj je ostao i Damir Lasan. Tvrtka za koju je prošle godine potvrđen predstečajni sporazum u većinskom je vlasništvu BADELA 1862.

Otvoren je stečajni postupak nad tvrtkom INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES iz Mlina (Župa Dubrovačka). Prijedlog za stečaj podnijela je Fina jer je račun tvrtke u vlasništvu Stijepe Cara blokiran zbog neplaćenih dugova od 4,4 milijuna kuna. Za privremenu stečajnu upraviteljicu imenovana je Snježana Sudarević.