U vlasništvo Zagreb-Montaže ušao i mađarski investicijski bankar

Uz sesvetsku IG Grupu u vlasništvo Zagreb-Montaže formalno je ovih dana ušao i Janoš Bartha, mađarski investicijski bankar s dugogodišnjim iskustvom u preuzimanjima i spajanjima i private-equity investicijama. Podsjetimo, prije nekoilko mjeseci mala sesvetska tvrtka IG Niskogradnja kupila je 50 posto udjela u Zagreb-Montaži od fonda Inspirio FGS, a vlasnik IG Grupe Ilija Barišić tom je prilikom najavio da će u kompaniju ući i inozemni partner. Danas tako 51 posto vlasništva u Zagreb-montaži drže Barišić i Janoš Bartha (preko tvrtke IGn Ferrum u kojoj su vlasnici po 50 posto, s tim da je u ime Bartha upisana tvrtka Ferrum Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, a u ime obitelji Barišić IG niskogradnja), 36 posto vlasništva kontrolira šibenski poduzetnik Vlado Čović preko tvrtke Industrial Group dok je preostali dio u rukama malih dioničara.

Prema riječima Ilije Barišića, novog partnera u Zagreb-Montaži, Janoša Bartha poznaje od ranije te su tako došli do ideje da zajednički ulože u Zagreb-Montažu.

- Restrukturiranje tvrtke je već krenulo i trenutno radimo na otpimizaciji poslovanja. Plan nam je orijentirati se prema projektima s većom vrijednosti, kao što su energetska postrojenja – najavio je Barišić.

Inače, Janoš Barth, novi Barišićev partner svoju karijeru počeo je u Nacionalnoj banci Mađarske 1986. godine, potom je bio direktor u Credit Suisse First Boston, a 1994. godine došao je na čelo Credit Suisse First Boston za Centralnu i Istočnu Europe. Prije 18 godina osnovao je tvrtku Barthpartners, a 2020. godine ušao je NO GTC-a, kompanije koja se bavi razvojem nekretnina, a koja je u Hrvatskoj najpoznatija po ulaganju u trgovački centar Avenu Mall.