Veliki uspjeh hrvatske menadžerice s Wall Streeta

Hrvatska menadžerica Valentina Antill koju smo lani u Liderovoj priči o uspjesima hrvatskih menadžera u inozemstvu, prozvali ‘vučicom s Wall Streeta’ nedavno nam se javila s lijepom viješću, a to je da je promaknuta na jedinstvenu poziciju.

Antill radi u jednoj od najvećih svjetskih banaka, američkom Citigroupu (Citi) i do sada je bila glavna direktorica za visokostrukturirane transakcije Sjeverne i Južne Amerike, a 25. lipnja promaknuta je u glavnu direktoricu za međunarodne korporativne i javne transakcije na svjetskom nivou (Global Head of Cross-Border and Public Sector Solutions).

Na čelu međunarodnog tima upravljat će sa 160 tržišta diljem svijeta s opsežnim financijskim arsenalom Citija (od trgovine valutama i financijskih derivata do tržišta kapitala), što je nova pozicija u svjetskom bankarstvu koju je Antill sama kreirala. Surađivat će s multinacionalnim kompanijama, vladama i institucijama za razvoj poput Svjetske Banke te prosječno raditi na transkacijama s nominalnom vrijednošću iznad sto milijuna dolara.

Antill kaže da je na Wall Streetu izuzetno malo žena u sferi financijskog strukturiranja i inovacija i u tom segmentu dobila je nekoliko međunarodnih nagrada tijekom 25-ogodišnje karijere, između ostalog nagradu za najbolju izvedenu transakciju godine koju je dodijelio časopis Latin Finance. Valentina je magistrirala na Yale School of Management, gdje se pridružila Savjetodavnom odboru Međunarodnog centra za financije.