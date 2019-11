Željko Mandarić: Od malog prijevoznika do Adria Oila i 1,3 milijarde kuna prihoda

Dosadašnji jedini član Uprave ADRIA OILA iz Spinčića (Kastav) Željko Mandarić imenovan je predsjednikom Uprave, novi član Uprave je Dragan Miljenović, a Zoranu Leitneru oduzeta je prokura. Željko Mandarić i Tanasija Mandarić posredstvom tvrtki A-Z ULAGANJA i MANŠPEDA od proljeća prošle godine vlasnici su ADRIA OILA.

Mandarić je počeo kao prijevoznik, s 19 godina preuzeo je upravljanje tvrtkom Špedtrans World, koju je osnovao njegov otac, i prije desetak godina narastao je do flote od 40-ak šlepera i prihoda od 70-ak milijuna kuna.

U to vrijeme za Lider je izjavio da se namjeravaju širiti ne samo u prijevozu i špediciji nego i u ostalim djelatnostima. To se i ostvarilo. Kupnjom Adria-oila Mandarićeva grupacija s lancem od 22 benzinske postaje zapošljava 140 radnika, narasla je do 648 milijuna kuna prihoda i iskazala dobit od 12 milijuna kuna. No, kad se gledaju rezultati poslovanja svih 14 tvrtki koje vlasnički objedinjuje Željko Mandarić, dolazimo do njegova naftno-plinskog, prijevozničko-špediterskog i građevinskoga konglomerata koji je prošle godine imao 1,3 milijarde kuna prihoda.