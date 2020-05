Zoran Mitreski i Ivan Babić novi predsjednici uprava Konzuma i Leda

Novi predsjednik Uprave Konzuma plus od sredine svibnja biti će Zoran Mitreski, dok će od početka lipnja na čelu Leda plus biti Ivan Babić, objavila je u ponedjeljak Fortenova grupa na svojim internetskim stranicama. Mitreski će zamijeniti Slavka Ledića na mjestu predsjednika Uprave Konzuma, a Babić će umjesto Marina Poljaka preuzeti upravljanje Ledom.

I Slavko Ledić i Marin Poljak, kako se navodi, karijere nastavljaju izvan Fortenova grupe.

Iz Fortenove u objavi navode da je, kako bi poslovanje Fortenova grupe u idućem razdoblju bilo još efikasnije, glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško zajedno s izvršnim direktorima i Upravnim odborom proveo promjene kojima je cilj daljnje jačanje rukovodećih timova i osnaživanje dva ključna poslovna područja Fortenova grupe.

Mitreski na čelo Konzuma dolazi 16. svibnja, i to s pozicije dosadašnjeg člana Uprave Konzuma za nabavu i marketing. Istodobno, s ciljem daljnje standardizacije i jačanja sinergijskih potencijala, kao i zbog pojednostavljenja načina poslovanja, u poslovnom području hrana Fortenova grupe, upravljački se objedinjuje područje zamrznute hrane.

Od 1. lipnja vođenje područja zamrznute hrane kao izvršni direktor te ujedno i kao direktor kompanije Ledo plus preuzima Ivan Babić, dosadašnji direktor Odjela transformacije u Fortenova grupi.

"U realizaciji ovih odluka vodili smo se prije svega željom za napretkom i kontinuitetom, što smo ovim kadrovskim rješenjima postigli. Kolege Mitreski i Babić duboko su integrirani u poslovanje kompanija čije vođenje preuzimaju", izjavio je Peruško.

Navodi kako je s dugogodišnjim iskustvom u maloprodaji, a osobito u Konzumu u kojem je s kolegama vodio kompaniju kroz najizazovnije faze poslovanja, od duboke krize 2017., kroz postupak izvanredne uprave do stabilizacije poslovanja i ponovnog postizanja izvrsnih rezultata, Zoran Mitreski ključna osoba za daljnji razvoj Konzuma.

"Vodstvo koje Mitreski pokazuje danas, u okolnostima pandemije koronavirusa, bitno doprinosi činjenici da Konzum u znatno otežanim uvjetima poslovanja ponovno pokazuje iznimnu snagu", kazao je Peruško.

Također je istaknuo da se Ivan Babić kao voditelj projekta transformacije, posebno važnog za procese koje je prolazila Fortenova grupa, imao prilike detaljno upoznati sa svim biznisima te je svojim strateškim razmišljanjem i operativnim vještinama dao veliki doprinos tome da se kroz restrukturiranje operativna dobit Fortenova grupe u protekle dvije godine podigne za 100 milijuna eura.

"Iskustva koja je stekao radeći na tim poslovima, kao i kroz vođenje restrukturiranja u MOL-u odakle je došao u Fortenova grupu, jamstvo su da će Babić opravdati povjerenje za operativno vođenje područja zamrznute hrane", rekao je Peruško.

Mitreski u objavi kaže kako osjeća veliki ponos, ali istovremeno i veliku odgovornost. "S jedne strane, to je potvrda da je Uprava čiji sam i do sada bio dio u dosadašnjem sastavu vodila kompaniju u pravom smjeru te mogu samo reći da će moje imenovanje osigurati pozitivan kontinuitet. Nastavljamo raditi na svim započetim projektima, a, naravno, radujem se i svim budućim", rekao je, dodajući kako Konzum čine ljudi te je siguran da će uspješno kao i do sada nastaviti prevladavati sve izazove.

Babić kaže kako je počašćen odlukom kojom mu je povjerena odgovorna dužnost vođenja novog područja zamrznute hrane u Poslovnom području prehrana. "Nakon dvije godine vrlo intenzivnog rada na projektu transformacije i suradnje s brojnim timovima iz svih dijelova Fortenova grupe, vjerujem da imam dovoljno, ne samo znanja, već i iskustva za dosezanje postavljenih strateških ciljeva", rekao je.

Peruško se zahvalio dosadašnjim čelnicima Konzuma i Leda na doprinosu koji su dali kompanijama i Fortenova grupi, posebno tijekom razdoblja implementacije nagodbe i transformacije kompanija.