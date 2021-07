CEO DHL Expressa: Kako je pandemija izvukla ono najbolje od nas

Piše John Pearson

Već dugi niz godina, DHL nastoji definirati svoju „svrhu“ kao poduzeća i podijeliti je sa svima. Prije nekih desetak godina osmislili smo vlastiti slogan koji glasi: „Connecting people, improving lives“. Naš slogan je jednostavan i zvučan, a najvažnije je da sažima naše kolektivno uvjerenje da logistika i globalna trgovina pridonose prosperitetu ljudi i poboljšavanju životnog standarda zaposlenika u državama u kojima djelujemo.

Kaže se da nijedan plan ne preživi susret s neprijateljem. Dolazak pandemije pokazao se kao ozbiljan izazov za naš plan i svrhu. U teoriji, ona je predstavljala ozbiljnu prijetnju našem poslovanju i našoj sposobnosti pružanja usluga klijentima. Onemogućila je globalne lance dostave, u mnogim je državama prizemljila zračni promet, uzrokovala je uspostavu graničnih kontrola diljem svijeta, a lockdownom je zatvorila ljude u njihova četiri zida. Nitko nije znao što donosi sutra.

Često sam se vodio načelom kako je brzo donesena odluka najčešće i najgora te se sam bio protiv pritisaka nemogućih rokova. No ova je situacija bila drugačija i, nakon savjetovanja s timom, bilo je jasno da ćemo doslovce preko noći morati promijeniti radne rutine i procese. Ključ svega postala je komunikacija te smo morali prilagoditi i prenijeti poruke svojim zaposlenicima u 220 država i teritorija. Morali smo osigurati zaštitu od virusa, a prijetila nam je i mogućnost smanjenja broja zaposlenika. Naše je rješenje bila radikalna promjena okruženja.

Nekako smo uspjeli sažeti četiri godine tehnološkog napretka u četiri mjeseca. Prije su se odjeli, kao što je odjel za ljudske resurse i IT podršku, često smatrali odjelima koji služe samo za pružanje podrške. Morali smo preseliti 9000 prijenosnih računala u domove zaposlenika koji su se sada morali naviknuti na novo mjesto rada. Nove su okolnosti potvrdile ono u što sam uvijek vjerovao, a to je da nema manje vrijednih i korisnih odjela. Svi smo na prvoj crti bojišnice i uvijek smo u potpunosti bili povezani s našim klijentima. Zapravo, rekao bih da smo sada povezaniji no ikad prije.

U jednom trenutku dostavljali smo osobnu zaštitnu opremu u Kinu iz ostatka svijeta, a onda se u samo nekoliko tjedana smjer obrnuo pa smo osobnu zaštitnu opremu dostavljali iz Kine diljem svijeta. Sudjelovali smo u očuvanju brendova koji su preko noći morali zatvoriti svoje fizičke trgovine

i prebaciti se na e-trgovinu. Kako bi život izgledao da su ljudi prestali zaprimati pakete? Ne bi bilo hobija, vrtlarenja, knjiga, sportske opreme, a da i ne spominjemo cjepiva, liječničke potrepštine ili rezervne dijelove za vozila.

Unutar nekoliko tjedana postalo je jasno da je naše poslovanje i dalje bilo snažno te da su nas naši klijenti trebali više no ikad prije. Shvatili smo da možemo ispuniti njihove potrebe jer su se naši zaposlenici bili voljni prilagoditi krizi. Naš slogan „Povezujemo ljude, unaprjeđujemo životni standard“ nikad nije imao jasnije značenje nego u pandemiji. Njegova važnost nikad nije bila jasnije prepoznata kako unutar poduzeća tako i izvan njega. Ova jednostavna no pamtljiva misao odjeknula je glasno i zauzela je ključno mjesto u našoj komunikaciji.

Naša se strategija nastavila razvijati unatoč promjenjivim okolnostima jer smo osmislili način kako razmišljati i govoriti o našem poduzeću te je njime našim timovima omogućeno samostalno donošenje odluka. Čak se i u najgorim trenucima naše dugogodišnje ulaganje u priopćavanje i pojašnjenje svrhe poduzeća isplatilo. Srećom, nismo ovisili o izvršnom odboru od deset ljudi već smo imali 110.000 ljudi na raspolaganju koji su nam rekli što trebamo učiniti. Naša je svrha bila pokretačka snaga naše prilagodbe novonastaloj situaciji te smo se vodili konceptom „o inspiriranju tisuće ljudi“.

Pandemija je dokazala našu otpornost. S obzirom da djelujemo na globalnoj razini, u 220 država i teritorija, za očekivati je da ćemo se svakog tjedna susresti s određenim prirodnim ili političkim poremećajima. To je nešto na što smo navikli. Kao poduzeće, moramo vjerovati u brz oporavak nakon pandemije, isto kao što smo se oporavili nakon erupcije vulkana na Islandu 2010. i velike financijske krize 2008. I ovome će jednom doći kraj.

Kao ključne službe i mnogi drugi koji se nalaze na prvoj crti pandemije, pomogli smo osigurati sredstva za život, dostavljali smo zdravlje i radost, omogućili smo rast i održivost lanaca opskrbe. Nije bilo teško našim zaposlenicima uvidjeti kakav utjecaj imaju na svijet oko sebe. Bili su ponosni na sebe i na svoj doprinos što je i potvrđeno rezultatima iz našeg godišnjeg upitnika za zaposlenike (Annual Employee Opinion Survey) koji se provodi među svim zaposlenicima. Rezultati su pokazali kako je angažiranost zaposlenika porasla s 77 % 2019. na 82 % 2020.

Prednosti održavanja globalnih veza postale su još opipljivije nego prije. Sam razvoj cjepiva sjajan je primjer pozitivne globalizacije koji ne bio moguć bez globalne podjele rada i globalne razmjene znanja.

Sada, kada se proizvodnja cjepiva drastično povećava, distribucija cjepiva najviše ovisi o globalnoj logistici. Do danas smo distribuirali više od 200 milijuna doza cjepiva protiv virusa Covid-19 u 120 zemalja. Ovo je izvrstan primjer naše svrhe (i globalizacije) na djelu.

Distribucija cjepiva nije samo ključna za naše klijente i svijet već je motivirajuća i za naše zaposlenike koji se osjećaju da su dio nečeg velikog, njihove obitelji su ponosne na njihovo sudjelovanje te su oduševljeni kada vide dolazak naših zrakoplova i kad započne sam proces distribucije.

Ali naša svrha nije samo jedna od značajki rada. Želimo da naši zaposlenici budu aktivni građani te da pomažu gradovima, selima i zajednicama u kojima žive. Naši programi „Go“ podupiru nastojanja naših zaposlenika da pridonose široj zajednici.

Bez obzira radi li se o olakšavanju prekogranične trgovine (GoTrade), osiguranju mogućnosti mladim ljudima za učenje novih vještina (GoTeach), pripremanju za logističke izazove zbog prirodnih katastrofa (GoHelp) ili osiguranju kompatibilnosti poslovnog uspjeha sa zaštitom okoliša (GoGreen), razvili smo inicijative kojima nastojimo uključiti svoje zaposlenike u borbu za društvena pitanja koja ih pokreću. Također smo pokrenuli inicijativu „DHL sa srcem“ (DHL’s Got Heart) kojom kolege mogu ukazati na humanitarne organizacije koje oni podupiru ili uspostaviti načine za podupiranje dobrih ciljeva kroz njihove vlastite inicijative.

Međunarodnom suradnjom možemo se boriti protiv nacionalizma i protekcionizma koji su prijetnja protoku trgovine. Jacka Ma iz Alibabe kaže: „Zaustavljanjem trgovine utire se put ratu.“ Korporativne kulture mogu ponuditi različite modele za društva kojima mogu pokazati kako trgovina nadilazi vjerske i kulturološke razlike čime postaje inkluzivna za razne nacionalnosti i jezike.

Znamo da trgovina može ublažiti tenzije između država i stvoriti čvrste veze. Ako poduzeća kao što je naše uspiju u uključivanju i osnaživanju svojih zaposlenika, stvara se obrazac za vlade i šire društvo.

Ponekad je teško pronaći prave riječi kada govorimo o svrsi. No shvatio sam da su ponekad riječi suvišne. Sjetite se samo pjesme Bridge Over Troubled Water (Most preko nemirnih voda) grupe Simon and Garfunkel.

Za vrijeme pandemije, ponekad smo u komunikaciji koristili riječi te pjesme. To je bilo nešto posebno. Osim što su savršeno odgovarale cijeloj atmosferi, također su prenijele poruku. Rekle su sve što smo trebali reći o maksimiziranju našeg kolektivnog truda kako bismo prebrodili neuspjehe za vrijeme tih teških dana. Ponosni smo što smo učinili sve kako bismo umirili podivljale vode.

Da zaključimo, svrha svakog poduzeća i organizacije treba biti usklađena s djelovanjem poduzeća, mjestom djelovanja, industrijom kojoj pripada, imovinom koju ima i mjestom stanovanja njegovih zaposlenika. Važno je povezati se na lokalnoj na razini jer ćete svojim primjerom učiniti svoje zaposlenike ponosnima i potaknut ćete ih da nastave promicati vašu svrhu.