HBOR osigurao 77 milijuna kuna kredita za izvoznike

U Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR) u utorak je potpisan Sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva za male poduzetnike izvoznike s četiri poslovne banke: Banka Kovanica, Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka i Podravska banka, kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup financiranju obrtnih sredstava.

Kako je za poslovni tjednik Lider rekla Tamara Perko, predsjedncia uprave HBOR-a ukupna vrijednost potpisanih sporazuma iznosi 77 milijuna kuna, a očekuje se da će se provedbi ovog programa uskoro pridružiti i druge banke.

- To u praksi znači da će mali poduzetnici, izvoznici, do 250 zaposlenih i prihodom do 50 milijuna kuna lakše doći do kredita za pripremu izvoza u maksimalnom iznosu od milijun kuna jer će za njih jamčiti HBOR uz 80 postotno pokriće glavnice i redovne kamate što zanči da HBOR preuzima veliki dio rizika otplate kredita. U većini slučajeva se traže osobna jamstva, nekretnine u zalog i male poduzetnike to nerijetko zna obeshrabriti. Stoga smo, da bi prevladali takve prepreke na koje mali poduzetnici nailaze, i odlučili na program osiguranja kredita - rekla je na svečanosti potpisivanja Tamara Perko.

Banke će, prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj kredita koji HBOR osigurava. Ovaj program omogućit će brže, jednostavnije i sigurnije odobrenje kredita bez dodatnog administriranja za svaki pojedini kredit.

- Radi se o specifičnom proizvodu koji ne osigurava kredite pojedinačno, nego osiguravamo portfelj poslovnih banaka. Banke dobivaju dobar kolateral, jer ukoliko dođe do naplate po kreditu 80 posto glavnice i kamate pokriva HBOR. Nadamo se da će upravo zgog ovog angažmana HBOR-a banke tražiti manje kolateral, te da će cijena kredita za malog poduzetnika izvoznika biti povoljnija - dodala je Perko.

Do sada je HBOR omogućavao osiguranje pojedinačnih kredita za pripremu izvoza i tako osigurali kredite u iznosu većem od 2,2 milijarde kuna. No, osigurani krediti bili su uglavnom za velika poduzeća dok je novi program namijenjen manjim izvoznicima, odnosno onima koji u svom izvozu rastu ili žele rasti.

- Novi program nastavak je naših nastojanja da, preuzimanjem rizika neplaćanja, potaknemo poduzetnike na izvoz i izlazak na inozemna tržišta - izjavila je predsjednica uprave HBOR-a.

Inače, HBOR programe osiguranja izvoza obavlja u ime i za račun RH te je putem polica osiguranja podržao više od 9 tisuća projekata, odnosno osigurano izvozni promet veći od 28 milijardi kuna. Osim izvoznih potraživanja, HBOR-ovo društvo kćer – Hrvatsko kreditno osiguranje, specijalizirano je za osiguranje kratkoročnih potraživanja vezanih za prodaju roba i usluga u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj. Poduzetnici sve više prepoznaju prednosti korištenja ovih usluga kako bi osigurali svoja potraživanja i zaštitili likvidnost, čulo se na svečanosti potpisivanja sporazuma.