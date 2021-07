Izvoznici rasturaju! - U prvih pet mjeseci vrijednost izvoza dosegnula sedam milijardi eura

Gotovo je nemoguće zamisliti da će ikada više Liderova kontrolna ploča izvoza izgledati kao ovog mjeseca! Svratite pozornost na kolonu s postocima: hrvatski robni izvoz u travnju ove godine bio je za 59,5 posto veći nego u istome lanjskome mjesecu; u prvih pet mjeseci ove godine, kako u prvim rezultatima izvještava Državni zavod za statistiku, izvoz je u odnosu na isto lanjsko razdoblje porastao za 24,4 posto; u nešto manjim, ali i dalje u vrlo visokim postocima, rastao je, dakako, i uvoz.

Dio objašnjenja tako visokog skoka jest to što je hrvatski robni izvoz lani u travnju i svibnju, za vrijeme prvog lockdowna u cijeloj Europi, pao po 25 posto u odnosu na travanj i svibanj 2019. Drugi, presudniji dio objašnjenja nalazi se u onome što u Lideru već godinama tvrdimo – izvoz je conditio sine que non rasta hrvatskoga gospodarstva. Upravo se to sada dokazuje. Naime, postoci rasta izvoza nisu visoki samo u odnosu na prošlu godinu, već su dvoznamenkasti i u odnosu na 2019. Tako je izvoz u prvih pet mjeseci ove godine bio oko 13,5 posto veći nego u prvih pet mjeseci 2019. Ukratko – hrvatski izvoznici jednostavno rasturaju!

Iz podataka o vanjskotrgovinskoj razmjeni za prva četiri mjeseca ove godine vidljivo je da najveći doprinos rastu izvoza u ovom razdoblju dolazi s najvažnijih hrvatskih izvoznih tržišta. Italija, na čijem su tržištu hrvatski izvoznici prošle godine izgubili najviše poslova, ponovno je u ovoj godini postala naše najveće izvozno tržište. U prva četiri mjeseca onamo je izvezeno robe u vrijednosti od 710 milijuna eura, odnosno 34 posto više nego u istome razdoblju lani. Rast izvoza u Njemačku iznosio je 12 posto (694 milijuna eura), a u Sloveniju 15 posto (558 milijuna eura). Velik lanjski rast izvoza u Mađarsku, prije svega zahvaljujući izvozu sirove nafte, nastavljen je i u ovoj godini te je već u prva četiri mjeseca dosegnuo 465 milijuna eura (rast od 53 posto). Ukupno je izvoz iz Hrvatske na tržišta Europske unije u tom razdoblju iznosio 3,7 milijardi eura, odnosno 17 posto više nego lani u prva četiri mjeseca.

Na tržišta sedam zemalja Cefte izvezlo se u vrijednosti od 830 milijuna eura, što je 10-postotni rast. Izvoz u SAD, koji je lani bio veći nego godinu prije, također je znatno porastao (75 posto) te je iznosio 205 milijuna eura.