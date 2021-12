JGL: U razvoj inovativnoga nazalnog spreja ulaže se 35 milijuna kuna

Riječka farmaceutska kompanija JGL predstavila je projekt razvoja novoga, inovativnog proizvoda za poboljšanje zdravlja i kvalitete života. Riječ je o razvoju Rino spreja, projekta čija je ukupna vrijednost 34,9 milijuna kuna, a nepovratna su europska sredstva za to 13,87 milijuna kuna. Projektni je partner Centar za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, a znanstvenu potporu u razvoju toga inovativnog proizvoda JGL-u pruža razvojni partner, poduzeće Biosens iz Zagreba.

– Riječ je o iskoraku za našu kompaniju s obzirom na to da prvi put razvijamo proizvod od početka sa supstancijama koje se do sada nisu upotrebljavale u nazalnom spreju, a koje smanjuju simptomu i progresiju prehlade prouzročene rinovirusom, zbog čega smo ga i nazvali Rino sprej. Tim projektom želimo ojačati položaj svoje zemlje, pozicionirati se kao europsko središte za razvoj i proizvodnju inovativnih zdravstvenih proizvoda, i to suradnjom proizvodno-istraživačkih kapaciteta privatnog i javnog sektora – istaknula je Maša Safundžić Kučuk, mag. pharm., direktorica JGL-ova Istraživanja i razvoja i voditeljica projekta, posebno naglasivši da se zahvaljujući pomoći Fonda takvim projektima ne stvara velik pritisak na uobičajeno tvrtkino poslovanje.

U tijeku su aktivnosti potvrde koncepta proizvoda in vitro kako bi se dokazala njegova sigurnost i djelotvornost. Stručnjaci JGL-a i riječkog Medicinskog fakulteta nadaju se uspjehu.