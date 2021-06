Matt Darko Sertić: Mi smo sa svijetle strane Mjeseca

Pandemija je pogodovala firmama koje su na svjetskom tržištu, posluju globalno i mogu prodavati preko interneta. U Hrvatskoj se dosta jasno osjetilo koje su firme sposobne da mogu biti izvoznici, a koje nisu, rekao je Matt Darko Sertić, direktor tvrtki Applied Ceramics i Sunceco. Popričali smo kratko na 33. susretu Liderovog Kluba izvoznika na krovnoj terasi zagrebačkog Rooftop Laterala o trenutnoj situaciji, potencijalnim prilikama i izazovima s kojima se suočavaju.

Odmah na početku razgovora uvijek ljubazan i za komunikaciju spreman Sertić, poduzetnik sa sisačko-američkom adresom, daje naslutiti kako je unatoč pandemijskom vihoru 'vrijeme' nad proizvodnjom poluvodičkih komponenti te solarnih fotonaponskih modula i baterija zapravo cijelo vrijeme vedro i sunčano. - Mi smo imali izvrsne rezultate, ne samo mi, nego i naše firme u Kaliforniji i Tajvanu jer je ovo bilo stvarno doba izvoza - osvrnuo se na dosadašnje izvozne rezultate osnivač Applied Ceramicsa, čije je sjedište u kalifornijskom Fremontu, a osim sisačke proizvodne podružnice, ured ima i na Tajvanu.

Osma konferencija o izvozu Pametni znaju čemu služi izvoz održat će se 9. srpnja u zagrebačkom hotelu Internacional, a moći će se pratiti i online. Na tom skupu govorit će se o prilike za izvoznike u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) koje će predstaviti koordinator za NPOO Zvonimir Savić, o uvođenju eura i valutim rizicima na neeurskim tržištima o čemu će pričati guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić te perspektivama izvoza s obzirom na inflatorne utjecaje te rast cijena sirovina i repromaterijala o čemu će govoriti izvoznici.

Optimizam kojim pršti Sertić mogao bi zavarati nepažljivog slušatelja jer to što su rezultati bili izvrsni ne znači nužno da put do njihova ostvarenja nije bio posut kamenčićima spoticanja. Gungule s dobavnim lancima nisu ih mimoišle, ali kad o tim problemima progovori naš sugovornik oni zvuče posve benigno i svakidašnje. - To su bili kratkoročni problemi da brod zapne u Sueskom kanalu ili da cijena po kontejneru ode gore, ali to se jednostavno prelije u konačnu cijenu. Tako da nismo osjetili neku bitnu štetu u tome. Nekad se moralo pričekati, nekada smo morali povećati naše zalihe, ali to je normalno. Svatko tko se bavi proizvodnjom je spreman za takve stvari - izjavio je Sertić dodavši kako nemaju problema ni s erupcijom cijena sirovina jer sami proizvode svoju sirovinu i, kako kaže, vertikalno su integrirani 'od praška do torte'.

Ipak, neke promjene su i više nego očite. Njegove tvrtke bilježe veliki porast potražnje, a tome svjedoče i drugi. - Imamo veliku potražnju za solarnim sustavima, servisiramo poluvodičku industriju koja je trenutno gladna svega, kao i sustave kojima trebaju baterije za pohranu energije za čime također vlada velika pomama na tržištu. Mi smo sa svjetle strane Mjeseca - tumači poduzetnik napominjući kako više ključno pitanje nije cijena gotovih proizvoda, već tko može proizvesti i isporučiti proizvode na vrijeme. To je dobra situacija za izvoznike ocjenjuje i dodaje kako unatoč visokim razinama na kojima su sada zapravo tek očekuju veliku navalu što se tiče potražnje.

Zdravko Krmek, s kojim Sertić dijeli direktorsku titulu u tvrtci Sunceco, pojašnjava kako je na europskom tržištu trenutna potražnja za baterijskim spremnicima oko 400 GWh godišnje, a kod nas je ponuda takvih proizvoda na razini od nula gigavat sati godišnje. - Sve se proizvodilo na Dalekom Istoku, u SAD-u i Japanu. Ovdje se nažalost dosad na tome nije radilo. Sad je prilika da i mi dobijemo proizvodnju baterija koje će osigurati da lanac dobave bude sigurniji i jeftiniji. Stoga smo se i pozicionirali baš u baterijama, one su budućnost - naglašava Krmek uz napomenu kako je Europski zeleni plan idealna prilika da se što više maksimalno zelenih proizvoda napravi u Hrvatskoj.