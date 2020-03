Narudžbe čak i rastu, pitanje je samo kako ih otpremiti kupcima

O tome kako je situacija povezana s problemima nastalim zbog pandemije koronavirusa utjecala na poslovanje gospodarstvenika razgovarali smo s onima koji su u ovom trenutku najizloženiji – izvoznicima. Svi poručuju isto: država bez odgode treba osigurati neometan protok robe, kako izvoza gotovih proizvoda tako i uvoza repromaterijala. Izvoznici se nadaju da će se situacija uskoro normalizirati, ali očekuju da će Vlada adekvatnim mjerama osigurati opstojnost izvoza i omogućiti nastavak proizvodnje.

Usporena logistika

Darko Pappo, član Uprave DIV grupe, koja zapošljava četiri tisuće ljudi i posluje na četiri lokacije u Hrvatskoj te u pet država, ističe da se posljedice po poslovanje već osjećaju i da su one prije svega povezane s otežanim prometom i usporenom logistikom u oba smjera. DIV grupa za sada ima zaliha repromaterijala, ali i narudžbi, jer se one uglavnom dogovaraju godišnje ili kvartalno, stoga su joj glavni problemi povezani uz logistiku.

Kada je vijčana roba u pitanju, najveći kupci su joj zemlje unutar Europske unije, ali brodove proizvedene u Brodosplitu izvozi na sva svjetska tržišta. Repormaterijal uglavnom dovozi brodovima, stoga u njoj za uvoz ne strahuju jer brodski promet nije ograničen niti zaustavljen. Važno im je da u državama iz kojih uvoze ne dođe do unutrašnjih zastoja jer im je sirovina za proizvodnju nužno potrebna i nju uvoze.

Na pitanje što bi država i Vlada trebale napraviti da olakšaju poziciju izvoznika Pappo odgovara da bi prvo trebalo odgoditi sva plaćanja koja imaju prema državi, što će im dati mir i nadu da im eventualni zastoj i teškoće pri izvozu i manji priljev sredstava neće ugroziti novčani tok. Također, nužne su i odgode kreditnih obveza prema bankama, jer će neki proizvođači vjerojatno imati problema s priljevom pa će im biti potrebna dodatna novčana sredstva.

DIV grupa izradila je strategiju kriznog upravljanja. U brodogradilištu u Splitu i u Tvornici vijaka u Kninu osigurani su prostori za slučaj nužne karantene radnika, a ako bolnički kapaciteti budu prenapučeni DIV grupa bi svoje prostore ponudila i za zbrinjavanje ostalih građana.

I u našem najvećem proizvođaču staklene ambalaže, Vetropack Straži iz Huma na Sutli, ističu da im narudžbe nisu stale, ali i oni imaju problema s otpremom robe na izvozna tržišta, posebno u Italiju.

– Više od sedamdeset pet posto proizvodnje izvozimo i nemogućnost nesmetanog transporta robe može nas ozbiljno ugroziti, do te mjere da bi dovelo u pitanje cijelu proizvodnju. No vjerujemo da se to neće dogoditi i da će se osigurati dobavni pravci kako za izvoz tako i za uvoz repromaterijala – ističe direktor Tihomir Premužak.

Još uvijek uspijevaju nabaviti sirovine, a što se narudžbi tiče, situacija je, i to ne samo kod njih, gotovo paradoksalna. Mnoge tvrtke narudžbe povećavaju jer žele skladišta napuniti do maksimuma strahujući da bi granice mogle biti sasvim zatvorene.

Iz Alarm automatike pak, poručuju da se usporila i nabava i prodaja robe, a to su problemi koji ugrožavaju prihode.

Boris Popović, predsjednik Uprave, ističe da za svoje proizvode uvoze komponente iz Amerike, Azije i Europe, ali još uvijek imaju robe na zalihi za cijeli kvartal, odnosno za sljedeća dva mjeseca. No narudžbe su za trećinu manje. I njihove tvrtke u inozemstvu imaju slične probleme, jer su trenutačno u cijelom svijetu ljudi oprezni i ne ulaze u velike investicije, strahujući od krize smanjuju narudžbe i potrošnju.

– Najvažnije je znati upravljati novčanim tokom. Planirati prihode i rashode u najgorim i najboljim slučajevima. Vlastiti kapital tvrtke određuje koliko ona može izdržati bez prihoda, a u Hrvatskoj je problem što ih je većina potkapitalizirana i niskoprofitna, pa će teško izdržati dulje od mjesec dana, što je za veliki broj tvrtki jako mnogo – smatra Popović.

Naš najveći konditor Kraš u ovom trenutku bez većih problema isporučuju sve narudžbe prema svojim kupcima u Hrvatskoj i inozemstvu. Na pitanje koje bi mjere olakšale situaciju i što smatraju da bi država trebala učiniti da izvoznici prebrode probleme s kojima su se suočili potraje li ovakvo stanje iz Kraša odgovaraju da bi bilo dobro da se donesu jedinstvene mjere koje bi obuhvatile cijelo gospodarstvo. S obzirom na to da osnovne sirovine za proizvodnju u konditorskoj industriji uključuju i kakao maslac i kakao masu, koji se u Hrvatskoj ne proizvode, zatvaranje granica na dulji rok moglo bi prouzročiti probleme u proizvodnji, ali sirovina imaju dovoljno za mjesec dana pune proizvodnje.

Ina osigurala gorivo

I tiskara Radin Print ima problema s pronalaskom prijevoza. Stoga traži od Vlade da hitno donese posebnu mjeru za vozače kamiona kako ne bi sva proizvodnja i cijelo gospodarstvo stalo, poručila je Sanja Pušec Mukavec, direktorica Radin Printa.

I iz Kotke poručuju da imaju problema s dopremom robe, a izravno su ovisni o opskrbi sirovinom iz Italije, Njemačke, Slovenije i Austrije. Ne riješe li se hitno prometni koridori dopreme i otpreme robe, dolazi u pitanje njihovo daljnje poslovanje.

Probleme u poslovanju zasad ne osjećaju u JGL-u jer imaju dovoljno zaliha repromaterijala za sljedećih nekoliko mjeseci. Grupa JGL dovoljno je fleksibilna i može se nositi s krizom koja bi mogla biti prouzročena virusom COVID-19, poručuju iz JGL-a. U ovom trenutku pojačano rade na dostupnosti proizvoda koji mogu pomoći u prevenciji virusa, a odnose se na higijenu nosa, grla i oka, kao i onima koji pomažu u dezinficiranju kože, predmeta ili prostora, za kojima je veća potražnja posljednjih tjedana.

I iz Ine poručuju da im kontinuitet poslovanja nije ugrožen, poslovni procesi prerade nafte u rafineriji nisu zaustavljeni te rade zadanim kapacitetima baš kao i proizvodnja nafte i plina. Inina maloprodajna mjesta rade u skladu s preporukama Stožera za civilnu zaštitu te je opskrba tržišta gorivima osigurana.

Nužna pomoć države

Novonastala situacija nije negativno utjecala ni na poslovanje Applied Ceramicsa, ističe Matt Darko Sertić, vlasnik i direktor tvrtke.

– Naprotiv, radimo punim kapacitetom, narudžbe su nam čak povećane zbog nesigurnosti isporuka iz azijskih zemalja i straha da možda njihovi proizvodi kasnije neće biti dostupni – objašnjava Sertić. S isporukama zasad nemaju većih problema, iako je neizvjesno dokad će one uspijevati stizati.

I iz AD Plastika, koji svu svoju proizvodnju plasira u izvoz, stižu dobre vijesti jer, kako kažu, njihovo se operativno poslovanje zasad odvija neometano. Iako im je financijska situacija stabilna, poput ostalih kompanija bilježe velik pad vrijednosti dionice uzrokovan strahom i panikom koja je nastala zbog utjecaja širenja virusa COVID-19.

– Premda u ovom trenutku nemamo ozbiljnih posljedica, ne možemo predvidjeti potencijalnu eskalaciju situacije. Dogodi li se to, važno je sačuvati radna mjesta i poslovanje tako da će pomoć države biti nužna –​ istaknuo je Marinko Došen, predsjednik Uprave AD Plastika.