Podravka gradi sunčanu elektranu za vlastitu potrošnju

Podravkinom projektu izgradnje sunčane elektrane vrijednom 10.328.114,53 kuna, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 5.164.057,27 koja sufinancira Europska unija i Republika Hrvatska iz Programa ruralnog razvoja. Bespovratna sredstva dodijelilo je Ministarstvo poljoprivrede, prema odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a temeljem prijave Podravke na natječaj za provedbu Podmjere 4.2. 'Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda' – provedba tipa operacije 4.2.2. 'Korištenje obnovljivih izvora energije'.

Očekivano vrijeme povrata navedene investicije uz 50 posto potpore je 3,5 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 11,7 milijuna kuna od čega se 10,3 milijuna kuna odnosi na izgradnju sunčane elektrane, dok se 1,4 milijuna kuna odnosi na uređenje mjernog mjesta odnosno izgradnju potrebne trafostanice.

Podravkina sunčana elektrana 'Podravka – Danica' snage 2,4 MW bit će izgrađena u Industrijskoj zoni Danica, u Koprivnici. Sunčana elektrana, snage fotonaponskih modula od 3.059,76 kWp koji će biti postavljeni na krovišta tvornice Dječje hrane i kremnih namaza, Tvornice juha i Vegete te na tvornici Danica – pogonu kobasičarne proizvodit će električnu energiju za vlastitu potrošnju. Očekivana godišnja proizvodnja ove elektrane je 3,2 MWh, a njenom će izgradnjom i puštanjem u pogon doći do značajnih ušteda u trošku električne energije iz konvencionalnih izvora za potrebe Podravkinih tvornica, no isto tako i do pozitivnog utjecaja na okoliš smanjenjem emisije CO2.

Drugi dio ove investicije odnosi se na uređenje mjernog mjesta, odnosno izgradnju trafostanice na Industrijskoj zoni Danica preko koje će se sunčana elektrana priključiti na elektroenergetsku mrežu HEP-a. Ukupni trošak ovog dijela investicije u iznosu od 1,4 milijuna kuna u potpunosti će financirati Podravka.

Njegujući društveno odgovorno poslovanje i poštujući načela održivog razvoja, kontinuirano se razmatraju i razne mogućnosti kako unaprijediti odnos prema okolini te uz to podići i efikasnost poslovanja kompanije na višu razinu.

Sunčana elektrana 'Podravka – Danica' prva je faza izgradnje integriranih sunčanih elektrana na krovovima Podravkinih tvornica na industrijskoj zoni Danica. Trenutno se razmatra mogućnost da se kroz potencijalno tri faze izgradnje integriranih sunčanih elektrana na tvornicama i skladištima Podravke i Belupa dođe do 9,9 MW snage iz obnovljivih izvora energije.