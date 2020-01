Šestan-Busch: Potkraj prošle godine u Litvu isporučena jubilarna, deseta pošiljka kaciga

U sklopu akcije Liderova Kluba izvoznika 'Ispraćaj izvoza', kojom želimo ukazati na važnost koju izvoz i izvoznici imaju za hrvatsko gospodarstvo, na kraju prošle godine posjetili smo tvrtku Šestan-Busch iz Preloga, koja je upravo toga dana utovarivala kacige za Litvu. Bila je to deseta, jubilarna izvozna pošiljka za tu zemlju, čija je vrijednost iznosila 465 tisuća eura, a u Litvu je do danas isporučeno ukupno 15 tisuća kaciga.

Tridesetak modela kaciga

Iz tvrtke Šestan-Busch u 2019. godini naručiteljima je isporučeno ukupno 65 tisuća komada kaciga, iako potencijala za rast ima jer su trenutačni proizvodni kapaciteti u Prelogu tisuću kaciga na dan, a tu su još i proizvodni pogoni u Njemačkoj, Češkoj i Italiji.

– Sve izvozne poslove ugovaramo isključivo putem sajmova, na kojima smo stalno prisutni. Imamo 30-ak modela koje dorađujemo prema željama naručitelja, a njima se koriste vojske, policije i zaštitarske službe diljem svijeta, tako da danas u izvoz plasiramo 95 posto proizvodnje. Naše kacige nose sigurnosne snage Kolumbije, Egipta, Rusije, Kazahstana, Pakistana, Turske, Španjolske, Engleske, Meksika, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Iraka, Italije, Litve, Estonije, Mađarske, Poljske i brojnih drugih zemalja jer trenutačno izvozimo u 70-ak zemalja svijeta – rekla je za Lider Snježana Mikec, voditeljica prodaje Šestan-Buscha.

Tvrtka zapošljava 70 radnika i ima planove u sljedećoj godini zaposliti još ljudi, jer proizvodnja neprestano raste. Ukupni prihod u 2019. iznosi 71 milijun kuna, a cilj tvrtke je povećati proizvodnju i izaći na tržišta zemalja na kojima još nije prisutna.

Inače, sve je započelo još daleke 1984. godine, kada je današnji direktor tvrtke i suvlasnik Alojzije Šestan, tada samostalni poduzetnik, u svojoj tvrtki Koplast-Šestan proizvodio plastične dijelove za sportsku obuću. Ranih devedesetih započinje suradnju s Hrvatskom vojskom, a 1994. s njemačkom tvrtkom Busch GmbH Gutersloh počinje proizvoditi kacige​ te ubrzo nakon toga osnivaju Šestan-Busch u Hrvatskoj, što je u tom trenutku, tijekom Domovinskog rata, bio i prvi prijenos tehnologije ratne proizvodnje u Hrvatsku iz neke druge zemlje.

U tvrtki ističu da posebnu pozornost posvećuju istraživanju, razvoju i inovacijama i da im to omogućava da proizvode najbolje kacige na svijetu. U tehničkom odjelu, odjelu razvoja, marketingu, prodaji i nabavi rade stručnjaci različitih profila i zanimanja, od inženjera strojarstva, kemije do ekonomista, tako da za sebe kažu da raspolažu širokom bazom znanja i kompetencija. Trenutačno rade na razvoju nove multifunkcionalne kacige čija bi namjena bila za širu upotrebu od vojske, policije do gorskih službi spašavanja, ali i za civilnu uporabu.

Kvaliteta spašava živote

Kacige iz Preloga, osim što su estetski privlačne, lakše i udobnije za nošenje, iznimno su otporne, što ih je dovelo u vrh svjetskih proizvođača toga artikla, pa sve veći broj naručitelja ne čudi. Sukladno zahtjevima naručitelja, za talijanske karabinjere nedavno su isporučene kacige otporne i na temperaturama od - 31 do + 54 Celzijeva stupnja. Osim u rijetkim slučajevima, kacige Šestan-Busch nemaju vijaka, što je iznimno važno jer na taj način nemaju slabe točke, čime je povećana zaštita glave. O kvaliteti proizvoda svjedoči i podatak da vrhunski svjetski laboratoriji s kojima tvrtka surađuje u kontroli kaciga odnedavno uzimaju preše i kalupe iz Preloga za potrebe svojih testiranja.

– Ne možemo utjecati na uzroke sukoba, ali kvalitetom naših proizvoda možemo spasiti brojne ljudske živote –​ istaknuo je za Lider Alojzije Šestan, direktor tvrtke Šestan-Busch, i dodao da su posebno ponosni na sigurnost svojih kaciga, koje štite više od dva milijuna vojnika, policajaca i drugih korisnika diljem svijeta.