Trgovina, protok kapitala i informacija uspješno se oporavljaju

DHL i NYU Stern School of Business objavili su DHL-ov Indeks globalne povezanosti 2020. (GCI), koji je prva sveobuhvatna procjena globalizacije tijekom pandemije COVID-19.



Izvješće prati međunarodne tokove trgovine, kapitala, informacija i ljudi u 169 zemalja i teritorija. Nakon stabilnosti 2019. sadašnje prognoze govore da će GCI znatno pasti ove godine zbog učinka COVID-19 na društvo, no unatoč tome pandemija vjerojatno neće prouzročiti razinu povezanosti u svijetu nižu od one tijekom globalne financijske krize 2008. i 2009.

Trgovinski i kapitalni tokovi već su se počeli oporavljati, a međunarodni tokovi podataka porasli su tijekom širenja pandemije jer su se osobni kontakti prebacili na internet pojačavši tako međunarodni internetski promet, telefonske pozive i e-trgovinu, stoji u izvješću.



Kriza je pokazala koliko je međunarodna povezanost nužna za održavanje globalne ekonomije. Povezani opskrbni lanci i logistika imaju ključnu ulogu u održavanju pokretljivosti svijeta i stabilizaciji globalizacije, a nedavno otkriće cjepiva usmjerilo je pozornost na važnost brze i sigurne medicinske logistike.



Prema UN-ovu najnovijem predviđanju, očekivani pad broja ljudi koji putuju u strane zemlje 70 je posto manji ove godine. Suprotno tomu, trgovina, kapital i protok informacija iznenađujuće su se dobro održali. Međunarodna trgovina snažno se oporavila nakon nagla pada na početku pandemije i ostaje okosnica svjetskoga gospodarstva.