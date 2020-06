Medulin postaje ključna točka hrvatskog sporta

O Općini Medulin možda najbolje govori njezina vizija koja kaže kako je to općina visokoga životnog standarda utemeljenog na razvijenom održivom turizmu, poduzetništvu i malim poljoprivrednim gospodarstvima koja se razvijaju zahvaljujući prirodnim resursima, vrednovanju kulturno-povijesne baštine, Kamenjaku i medulinskom arhipelagu te znanju i iskustvu stanovnika. Iako relativno mala prema broju stanovnika, Općina ulaže izniman trud u razvoj potencijala da bi poboljšala kvalitetu života svojih mještana, ali i kvalitetu usluge i ponude za turiste i posjetitelje. Mnoge će mlađe generacije na spomen Medulina najprije pomisliti na sport i obilje sportskih terena na kojima se pripremaju sportaši svih dobnih skupina i koje je nezaobilazno mjesto tijekom priprema sportaša.

Razvoj sportskog odredišta

Najvažniji projekt ulaganja u sportsku infrastrukturu koji se planira u idućem razdoblju gradnja je sportskog centra Medulin Active Park kojim će Medulin zacementirati svoje mjesto na sportskoj karti Hrvatske. Protezat će se na površini od otprilike 19 hektara i središnji dio sportskog centra bit će namijenjen nogometnom stadionu u blizini kojega će se sagraditi atletski stadion s popratnim objektom te još dva terena s umjetnom travom. Uključujući šest postojećih nogometnih igrališta, sportski centar raspolagat će s ukupno deset nogometnih terena, a u njemu će biti i teniski centar sa šest terena te olimpijski bazen i sportska dvorana s popratnim sadržajima.

– Realizacijom investicije znatno će se unaprijediti sportska infrastruktura i Medulin će potvrditi status jednoga od naših glavnih sportskih odredišta te referentno mjesto za pripreme domaćih i stranih sportaša – kaže Goran Buić, načelnik Općine Medulin.

Međutim, to nije kraj ulaganja u medulinsku sportsku infrastrukturu. Sljedeći je važan projekt uređenje Centra sportova na vodi, zatim sportski centar u naselju Banjole i Pomer te intenzivniji razvoj cikloturizma i novih biciklističkih staza, pri čemu će se posebno razvijati brdski, MTB biciklizam, za što postoje izvanredni prirodni preduvjeti.

Zaštita baštine

Nije Medulin samo sinonim za sport. Ta općina obiluje i kulturnom baštinom, od antičkih arheoloških nalazišta, sakralne baštine, mlinova na vjetar do manje fortifikacijske i pomorske baštine. Najveći je kulturni projekt na općinskom području uređenje Arheološkog parka Vižula. Projekt koji vrijedi 19,6 milijuna kuna sufinanciran je novcem Europskog fonda za regionalni razvoj iz kojega su odobrena nepovratna sredstva u iznosu malo većem od 16 milijuna kuna.

– Na tragu tog projekta pripremamo i druge projekte ulaganja u kulturnu baštinu. Treba istaknuti provedenu rekonstrukciju vjetrenjače, malina na vitar, a planiramo revitalizirati i nekoliko objekta fortifikacijske baštine, prije svega vojarnu Monte Kope, a zatim i bunkere na šetnici Bumbište u Banjolama – navodi Buić.

Općina Medulin svakako se može dičiti i zaštićenim krajobrazom Kamenjakom, medulinskim arhipelagom te dvjema park-šumama – na brdu Soline pokraj Vinkurana i poluotoku Kašteja. Prirodna baština segment je u koji Općina Medulin mnogo ulaže. U tijeku je i veliki projekt 'ORKA – Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag' čija je nositeljica Javna ustanova Kamenjak, a Općina Medulin partnerica je na projektu. 'ORKA' uključuje niz aktivnosti koje će Javnoj ustanovi olakšati upravljanje i praćenje posjetitelja radi održavanja i promicanja zaštite prirodnih vrijednosti područja značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag.

– Projekt je također sufinanciran novcem Europskog fonda za regionalni razvoj zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Njegova je ukupna vrijednost određena na najviše deset milijuna kuna, od čega je iz Fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 4,3 milijuna kuna nepovratnih sredstava – objašnjava Buić.

Raznoliki socijalni program

Ulaganjima u socijalne segmente Općina želi omogućiti visoki životni standard lokalnog stanovništva. U skladu s tim u tijeku je projekt gradnje i opremanja Dječjeg vrtića Pomer kojim se nastoji unaprijediti predškolski odgoj najmlađih, ali i njihovih obitelji.

– Općina Medulin prepoznata je kao jedinica lokalne samouprave s vrlo kvalitetnim i raznolikim socijalnim programom koji provodi Socijalno vijeće, tijelo u kojem su uz liječnike i socijalne radnike predstavnici ranjivih skupina iz svih općinskih naselja – govori Buić.

Osim na najmlađe Općina misli i na starije stanovništvo, pa je tako u radu Socijalnog vijeća prepoznata potreba za gradnjom doma za starije osobe. U tu svrhu Općina je izradila komparativnu studiju izvedivosti (feasibility study) i projektnu dokumentaciju za čak dva doma umirovljenika, i to u naseljima Medulinu i Banjolama, pa bi općinsko vijeće ubrzo trebalo izglasati odluku o odabiru prihvatljivijeg projekta. Oba projekta na atraktivnim su lokacijama s pogledom na more i imaju sve popratne sadržaje za smještaj od sto do sto pedeset korisnika.

– Otvoreni smo za sve prijedloge za privatno ili javno privatno partnerstvo kako bi se gradnja planiranog doma realizirala što prije – dodaje općinski načelnik.

Od socijalnih projekta koji su završeni prošle godine treba izdvojiti nadogradnju Osnovne škole dr. Mate Demarina u Medulinu i gradnju nove školske sportske dvorane vrijedne više od 42 milijuna kuna. Medulin ide ukorak s vremenom, možda je čak i malo ispred njega kad je u pitanju zaštita okoliša.

Okolišni izazovi i rješenja

U skladu s tim donio je niz konkretnih mjera za smanjenje upotrebe jednokratne plastike, a u lipnju 2019. donesena je i odluka o prestanku upotrebe plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i mjerama za sprječavanje onečišćenja okoliša u upravnim tijelima Općine Medulin te trgovačkim društvima i javnim ustanovama čija je Općina osnivačica. Tako je ucrtan smjer kojim se Općina Medulin želi i dalje kretati. Proveden je i projekt 'Medulin ZA okoliš – NE jednokratnoj plastici' u sklopu kojega su provedene razne aktivnosti, među kojima i čišćenje obale i podmorja.

Viziju s početka teksta narušava Županijski centar za gospodarenjem otpadom Kaštijun koji se nalazi u neposrednoj blizini Vinkurana, Banjola i Pomera. Iako formalno pripada Puli, njegova je blizina problem Medulinu, tj. njegovim stanovnicima, zbog narušavanja kvalitete života izazvanih neugodnim učincima njegova rada.

– Općina Medulin izrazito je nezadovoljna trenutačnim stanjem ŽCGO-a Kaštijun, radom Centra i načinom odnošenja prema zaštiti okoliša, kvaliteti života mještana te lokalnoj zajednici u cjelini – kažu u Općini.

Zbog ugrožavanja općinske vizije i narušavanja kvalitete života donesena je rezolucija kojom se traži da Centar radi prema propisanim uvjetima i zahtijeva se izrada dokumenta 'Studija trenutačnog stanja ŽCGO-a Kaštijun' kojim bi se utvrdili nedostaci Centra, a traži se i isplata ekološke rente stanovnicima koji trpe izravnu štetu.