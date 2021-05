Na zapadu investicije sjale jače nego južnije

Zapadna regija u turističkom je smislu prošle godine prošla mnogo bolje od južne (u Istri i na Kvarneru u pojedinim destinacijama promet je bio oko 50 posto onog iz 2019.). Glavni razlog je dobra cestovna povezanost s emitivnim tržištima i fleksibilnost turističkih djelatnika na last minute promjene trendova. U investicijskom smislu, bilo je u planu mnogo novih kapitalnih investicija koje će, čini se, i ove godine nastaviti čekati bolje dane, međutim, neke su regije realizirale i više nego što su planirale.

Tako je, prema podacima Ministarstva turizma i sporta o planiranim i realiziranim investicijama turističkog sektora za prošlu i ovu godinu, Istra lani realizirala gotovo 100 posto više ulaganja od planiranih, Primorsko-goranska županija 30 posto više, dok je Ličko-senjska ostvarila tek 10-ak posto od planiranog. S time da se većina ulaganja odnosi na rekonstrukciju postojećih objekata.

Usporedivo neusporedivo

Kao i u drugim regijama, tako se i u tri zapadne sve karte ove godine bacaju na vanjske sadržaje: boravak u prirodi, sportski turizam, pješačenje i planinarenje, branje maslina i sl.



Od sedam strateških partnerstava koje Turistička zajednica Istre provodi sa svojim partnerima, ove će godine biti realizirana samo dva: suradnja s BMW-om i FC Bayernom Münchenom djelomično. Otkazani su svi ostali veliki eventi.



– Istra u normalnim turističkim godinama investira između 250 i 300 milijuna eura. U 2020. zaustavljeno je nekoliko velikih investicija, vrjednijih od 200 milijuna eura i taj se trend nastavlja i u 2021. Jasno da će biti nekih investicija, ali one se ne mogu uspoređivati s normalnim godinama – komentira Denis Ivošević, direktor TZ-a Istra.



Ukazuje i na to da nam je lanjska godina pokazala da, kad smo u turizmu bili najbolji među mediteranskom konkurencijom, vrlo lako možemo sve porušiti s nekoliko krivih odluka i nekoliko dana nediscipliniranosti.



– Ne ponovimo li lanjske pogreške i budemo odgovorni i disciplinirani, vjerujem da možemo ostvariti povećanje od 15 do 20 posto u odnosu na prošlu godinu i dostići blizu 70 posto prometa rekordne 2019. – smatra Ivošević.

Vrijednost investicija u eurima Primorsko-goranska županija

Realizirane investicije u 2020.: 85,65.478,08

Planirane investicije do kraja 2020.: 57,603.693,24

Planirane investicije u 2021.: 107,462.514,85



Istarska županija

Realizirane investicije u 2020.: 136,309.210,25

Planirane investicije do kraja 2020.: 75,043.068,18

Planirane investicije u 2021.: 72,353.233,40



Ličko-senjska županija

Realizirane investicije u 2020.: 407,028,95

Planirane investicije do kraja 2020.: 3,720.889,73

Planirane investicije u 2021.: 4,194.163,70



*Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Zdravlje u fokusu

---Nacionalni park Plitvička jezera nositelj je turističke ponude Ličko-senjske županije i lani je atraktivnom cjenovnom politikom nastojao privući što više domaćih gostiju, međutim, uspio je ostvariti tek 20-ak posto rezultata iz 2019. U Turističkoj zajednici Plitvice objašnjavaju da su trenutačno svi projekti vezani uz manifestacije na čekanju, jedini u pripremi je tradicionalni Plitvički maraton, koji organiziraju Atletski klub Plitvice i Nacionalni park Plitvička jezera prvog vikenda u srpnju.– Trenutačno se radi na jednom zajedničkom projektu s Turističkom zajednicom grada Gospića i Općinom Udbina pod nazivom 'Lika je lik (lijek)', koji ukazuje na čist zrak, nezagađene rijeke, šume, jezera, planine, a plan je promocija destinacije putem svih medijskih kanala i društvenih mreža i osmišljena je nova imidž-brošura. U planu je i postavljanje turističke signalizacije koja će označavati sve objekte smještaja kod domaćina, hotelski smještaj te kampove i ostale turističke atrakcije, a riječ je o više od četiristo objekata – objašnjavaju u TZ-u Plitvice.Jedan od najvećih investicijskih projekata Ličko-senjske županije, vrijedan 20 milijuna eura, bio je projekt gradnje luksuznog resorta T-nest, čiji je začetnik, međutim, kako saznajemo, zbog pandemije je gradilište trenutačno u mirovanju.

Primorsko-goranska županija, odnosno Kvarner, ove godine u sezonu ulazi s jednim inovativnim proizvodom koji je proizašao iz dugogodišnje tradicije, a to je zdravstveni turizam. U suradnji s članicama Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera pripremljeni su postcovid-programi namijenjeni onima koji su preboljeli koronavirus.



– Programi se svakom pacijentu, tj. gostu prilagođavaju nakon što se napravi sveobuhvatna specijalistička obrada i dijagnostika, odnosno klinički uvid, a potom se kreiraju rehabilitacije, vježbe rekondicioniranja, nutricionističke preporuke, kardiološke intervencije, terapije, prevladavanje povećanih poremećaja u ponašanju te liječenje ostalih stanja generiranih koronakrizom – objašnjava Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ-a Kvarnera.



Na Kvarneru su se objekti s najviše zvjezdica pokazali najotporniji na krizu i najtraženiji su eđu gostima. Smještaj najviše kategorije zabilježio je oko 15 do 20 posto bolju popunjenost od ostalih kategorija, a objekti s pet zvjezdica lani su dosegli gotovo 60 posto ostvarenih noćenja u odnosu na rekordne rezultate 2019. iako su obiteljski smještaj i kampovi gostima bili prvi izbor. Nautički promet na području Kvarnera dosegao je više od 50 posto ostvarenih noćenja u usporedbi s 2019., čime je na Kvarneru ostvaren najmanji pad prihoda u lukama nautičkog turizma.



Od ostalih sadržaja koji će se promovirati ove godine tu su aktivnosti na otvorenom u Gorskom kotaru i NP-u Risnjak, kulturne rute, gastronomija (novi turistički proizvod – 'Vina Kvarnera/Kvarner Wines'), biciklistički događaji ('MTB 4 Islands' po četiri kvarnerska otoka i utrka 'CRO Race', koja se planira održati u listopadu) te atraktivna svjetska utrka 'NASCAR Whelen Euro Series' (NWES) na Grobniku. Što se tiče investicija privatnog sektora, najatraktivnija na Kvarneru je novootvoreni hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa s pet zvjezdica, koji sadrži 194 smještajne jedinice, šest restorana, privatnu plažu s privezištem te poznatim Eforea Spa & Health Clubom.

Pustolovi umjesto partijanera

Novalja, odnosno Zrće, godinama su živjeli na slavi partijanja, festivala i britanskih gostiju. S obzirom na to da se ni ove godine ne očekuju slični veći događaji, Novalja se počela transformirati i kompletno okretati 'staroj publici'.



– Za razliku od dosadašnje gužve i ljetne vreve traži se miran i siguran odmor. Nedostatak festivalske publike, koja je lani ostvarila maksimalno 10 posto turističkog prometa, pokrili su 'obiteljski' turisti. Manja naselja na području grada Novalje imala su popunjenost gotovo na razini 2019. – objašnjava Marina Šćiran Rizner, direktorica TZ-a Novalja.



Dodaje da industrija zabave i klupska scena još uvijek čekaju zeleno svjetlo te nisu u mogućnosti planirati ni manje koncerte domaćih i inozemnih izvođača, sportske utrke te bilo koju veću manifestaciju za turiste. Stoga se prednost opet daje – programima na otvorenom.



– Nismo željeli sjediti skrštenih ruku već kapitalizirati dugogodišnju suradnju otočnih zajednica te udruženo u projektu 'Pag Outdoor' razvijati novi segment naše turističke ponude. Potkraj travnja počinjemo obučavati pustolovne vodiče na otoku i uvodimo standarde za bike & bed namijenjene iznajmljivačima te ostalim registriranim nositeljima smještajnih kapaciteta. Cilj nam je do početka lipnja završiti prvu fazu projekta uređivanja i signaliziranja 190 kilometara biciklističkih i pješačkih staza te uz ponudu penjačkih stijena, morske Via Ferrate, staze Life on Mars i kajaka omogućiti potpuni doživljaj mjesečeva otoka Paga – objašnjava Šćiran Rizner.



S obzirom na to da je cjelokupan fokus turističke ponude popularnih turističkih odredišta usmjeren na vanjske aktivnosti, osim dobre epidemiološke situacije, ključan će faktor uspješnosti očito biti i vremenske prilike.