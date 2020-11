Svaka uspješna lokalna uprava mazila bi i pazila svoje poduzetnike

Planirate investiciju i pokretanje biznisa u Hrvatskoj, primamljivi su vam Zagreb i okolica, a ne znate gdje registrirati tvrtku? Odabir: svakako jednostavan. Metropola je, ipak, najveći grad u Hrvatskoj, u njoj su uređene četvrti, bolnice su nadohvat ruke, kao i škole, vrtići i fakulteti; ondje su i banke, telekomi, a i internet je brz, što uopće nije stavka koja se treba olako shvatiti. U Zagrebu je, nadalje, najveća koncentracija velikih, malih i srednjih poduzetnika te mikropoduzetnika. Osim toga nudi specijaliziranu radnu snagu, a u usporedbi s nekim drugim svjetskim metropolama jamči kvalitetan i siguran život. I Grad Zagreb, na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, jako je naklonjen poduzetnicima, kojima je na raspolaganju niz potpora kako bi lakše pokrenuli biznis ili/i ušli u poduzetničke vode.

Grad je tako u suradnji s komercijalnim bankama osmislio subvencionirane kredite za investicije, a na raspolaganju im je i mnogo potpora: za poduzetnike početnike, za žensko i društveno poduzetništvo, za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpore za infrastrukturu, kao i one za internacionalizaciju poslovanja. No život u metropoli je skup, pa Grad Zagreb naplaćuje prirez, i to po stopi od 18 posto, čega svaki investitor treba biti svjestan. Želite li život u blizini metropole i svih njezinih sadržaja, pikirajte na karti mjesta u zagrebačkom prstenu.

Zagrebačka županija također nudi niz pogodnosti za poduzetnike i ulaganja, ali pravi biseri kriju se u malim gradovima, od kojih je jedan od svakako najzanimljivih Sveta Nedelja, gradić koji se smjestio između Zagreba i Samobora i koji je, prema mišljenju mnogih, najbolji za poslovanje u Hrvatskoj. Za taj epitet nije zaslužan samo rad gradske uprave koju vodi Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, nego i trud i rad svih poduzetnika i obrtnika koji ondje rade, ali jasno je da je za takav uspjeh bilo presudno – porezno rasterećenje.



Rimčeva pohvala

Grad Sveta Nedelja proveo je, naime, najveće porezno rasterećenje među jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj: ukinuti su prirez, koji je prije iznosio šest posto, komunalni doprinos za proizvodnju, kreativne industrije, financijski sektor, kulturu, obrazovanje i zdravstvo, komunalna naknada za hotele, kampove i apartmanska naselja, komunalni doprinos za stanogradnju (za gradnju triju i više stanova, a za gradnju od jednog do dva stana smanjen je za 50 posto). Za gradnju niskoenergetskih kuća doprinos je smanjen za 80 posto, a za gradnju pasivnih kuća za 90 posto. Poslovni subjekti koji su oslobođeni komunalnog doprinosa oslobođeni su i komunalne naknade u prvoj godini poslovanja, a smanjen je i paušalni porez za male iznajmljivače na zakonski minimum od 150 kuna po krevetu.

Komunalna naknada smanjena je za većinu Svetonedeljčana od dva do trideset posto, a ukinuta je i naknada za izdavanje dozvola za taksije. Grad k tome sufinancira kamate na poduzetničke kredite za ulaganja do ukupno šest posto. Da je poslovanje baš ondje povoljno, na društvenim mrežama nedavno je istaknuo i Mate Rimac, osnivač Rimac Automobila, čija je tvrtka i registrirana u tom gradiću. Valja svakako dodati da je Sveta Nedelja jedan od prvih gradova u svijetu i zasad jedini u Hrvatskoj u koje je uvedeno plaćanje javnih usluga kriptovalutama, odnosno bitcoinima.

Bačena rukavica

Samo nekoliko kilometara od Svete Nedelje smjestio se Samobor, pitoreskni grad burne povijesti koji je ove godine ušao u završnicu izbora za najbolji veliki grad prema gospodarskoj djelatnosti, ali tu mu je titulu pod nosom odnio Grad Zagreb. Ipak, Samobor baca rukavicu metropoli u lice svojom statistikom. Grad je to koji je na hrvatskom vrhu prema broju poduzetnika, ali i, barem prema prošlogodišnjih izvještajima, proračunskom izdvajanju za potpore poduzetnicima. Samobor je 2018. sa 69,3 kune po stanovniku bio prvak u izdvajanju za poduzetnike u Zagrebačkoj županiji i u prvih dvadeset na razini zemlje. Među prvih je pet gradova u državi s najvišim prosječnim dohotkom po stanovniku (40.940 kuna), ali i po efikasnosti gradske uprave te prosječnoj nezaposlenosti (2,3 nezaposlena na 100 stanovnika). Uz to je stopa prireza ravna je nuli.

– Unatoč gotovo neizbježnoj krizi prouzročenoj globalnom epidemiološkom situacijom i dalje uspješno održavamo status velikoga grada bez prireza. Grad Samobor je krizi zbog korone donio dva paketa mjera ukupno vrijedna osam milijuna kuna. U prvom paketu sve smo korisnike kojima je zbog epidemioloških mjera zabranjen rad oslobodili plaćanja komunalne naknade, odvoza smeća, plaćanja vrtića školske kuhinje, produženog boravka, najma gradskih prostora i prostora u vlasništvu trgovačkih društava i ustanova čiji je Grad osnivač. Drugi paket mjera odnosi se na pomoć nezaposlenima i gospodarstvu koji su oslobođeni komunalne naknade –​ poručuju iz Samobora koji je dijelio i potpore za zapošljavanje u privatnom sektoru malim gospodarskim subjektima, obrtima, trgovačkim društvima i OPG-ovima, kao i nepovratne potpore za tradicijske i umjetničke obrte.

Visina potpore ovisi o tome obavlja li gospodarski subjekt proizvodnu ili uslužnu djelatnost odnosno je li novozaposlena osoba mlađa ili starija od trideset godina. Potpore iznose od 4000 do 6000 kuna za svaku novozaposlenu osobu s navršenih trideset godina te od 5000 do 7000 kuna za svaku novozaposlenu osobu mlađu od trideset godina, pri čemu svaki poslodavac može godišnje ostvariti potporu za najviše tri novozaposlene osobe. Grad Samobor ove je godine za potpore osigurao 265.000 kuna.

Temelj razvoja

Modernizira se pruga do Zaboka na kojoj će jedno od stajališta biti Zaprešić, još jedan grad u susjedstvu metropole koji je posljednjih godina promijenio vizuru svoga gospodarstva. Prepoznali su to i u tvornici Novo klasje koja je u Kupljenovu pokraj Zaprešića prošle godine otvorila novu tvornicu za proizvodnju tjestenine Aurelia. Za odabir lokacije tvornice bila je važna potpora Grada i gradonačelnika Željka Turka koji su stvorili osnovne preduvjete za provedbu ulaganja, rečeno je na otvorenju tvorničkog pogona.

Zaprešić već godinama ulaže u mnoge promjene u svom gradu, a najvažnije su investicije komunalne, koje su pri kraju i koje bi trebale biti glavna okosnica budućeg razvoja. Malo i srednje poduzetništvo oduvijek je bilo temelj zaprešićkog razvoja, a i danas su u tom gradu posebno ponosni na znatan udio metalurgije i proizvodnje u sektoru malog poduzetništva i obrta. Velika je prednost i blizina Zagreba, s kojim je Zaprešić odlično povezan cestom i željeznicom, no nadaju se da više neće biti mjesto iz kojeg se putuje na posao u Zagreb, već da će se iz metropole dolaziti raditi u Zaprešić. Grad posebno pomaže svojim poduzetnicima i obrtnicima pa je i u koroni donio paket mjera među kojima je i odluka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade svima koji su morali privremeno obustaviti rad, ali i o umanjenju iznosa za trideset posto svima koji su imali teškoće u poslovanju tijekom zatvaranja.

Donio je i odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javne površine, omogućio ugostiteljima proširenje terasa, obustavljena je naplata računa za odvoz komunalnog otpada i naplata parkiranja na području grada. Također je oslobodio roditelje od obveze plaćanja usluge dječjih vrtića. Taj paket mjera 'težak' je oko osam milijuna kuna. Također valja naglasiti da je stopa prireza u Zaprešiću dvanaest posto.

Želite li poslovati u Sisku, ne treba smetnuti s uma da je to idealno ako to namjeravate u metalurškom sektoru ili preradi nafte, jer u tim djelatnostima itekako ima prakse. Kako navode u Sisku, oko sedam tisuća radno sposobnih osoba u gradu može odmah početi raditi. Više od pola radnika govori barem jedan strani jezik, najčešće engleski ili njemački. Šezdeset pet posto njih ima srednju stručnu spremu, od toga ih je pola u proizvodnim zanimanjima, a devet je posto fakultetski obrazovanih.

– U usporedbi s gradovima u okolici Sisak je povoljniji po cijeni smještaja, usluga i javnog prijevoza. Životni troškovi i troškovi rada i do trideset su posto manji od usporedivih gradova. Grad ima razvijenu i uređenu infrastrukturu iskoristivu za proizvodnu, prerađivačku, poljoprivrednu ili turističku djelatnost. Sisačka luka jedna je od četiri međunarodne riječne luke u Hrvatskoj, a tu su i blizina Zagreba i međunarodne zračne luke. Povezan je s centrima poput Rijeke, Osijeka, Karlovca te važnim logističkim i distribucijskim centrima – objašnjavaju u Sisku svoje prednosti koje mogu biti zanimljive ulagačima. Prirez u Sisku iznosi deset posto.

Potpore poduzetnicima

Poduzetnici se do 15. studenoga mogu javiti na javni natječaj Grada Karlovca za potpore male vrijednosti. Korisnici potpora mogu biti mikropoduzetnici (do deset zaposlenih) i mali poduzetnici (do pedeset zaposlenih) registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pa čak i građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju i fizičke osobe pružatelji smještajnih kapaciteta u turizmu, turistički vodiči, turistički animatori i sl.).

Na raspolaganju su i potpore za podmirenje početnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, za proširenje ili unapređenje proizvodnih i IT djelatnosti te komercijalizaciju inovativnih proizvoda i/ili proizvodnji, potpore za reklamiranje i brendiranje proizvoda i usluga, za unapređenje konkurentnosti uslužnih djelatnosti u turizmu te potpore za edukaciju poduzetnika. Nije naodmet ovu priču završiti informacijom o tome da je prirez u Karlovcu dvanaest posto.