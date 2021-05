Akro antiage studio slavi više od četvrt stoljeća uspješnog poslovanja

Akro studio osnovala je Nataša Vidas sada već davne 1995. godine u doba dok je u Hrvatskoj još bilo ratno vrijeme, a ona je imala samo 21 godinu. Sve je počelo tako da je osobnu borbu protiv viška kilograma pretočila u uspješan biznis. Sama sebi je zadala cilj i rok - da u tri mjeseca skine 30 kilograma i prođe na kastingu za izbor za Miss Hrvatske 1996. godine. U tome je uspjela, a za vrijeme tog procesa shvatila je do srži problematiku, ali i rješenja za problem prekomjerne tjelesne težine. Zato je ključ uspjeha od samih početaka pa do današnjih dana bio i ostao da je svaku tehnologiju koju je počela primjenjivati na svojim klijentima prvo temeljito testirala na sebi. Tek tada bi to stavljala u ponudu te je uz individualan pristup odnosno stvarno osluškivanje klijenata dolazila do rješenja koja djeluju.

---U Akru su u protekla dva mjeseca napravili i istraživanje kod svojih klijenata i došli do zanimljivih podataka. Na pitanje što je važno za kupnju tretmana i zašto se klijenti odlučuju na tretman ispitani ističu da im je najvažnije da se točno shvati njihov problem pa tako na prvo mjesto uz stručnost stavljaju osobno iskustvo osobe koja radi konzultacije i određuje koji tretman je najbolji za njih.A kako se odlučuju na ponovnu kupnju? Tu prednost daju rezultatu, a odmah iza toga osobni odnos i individualan pristup uz naravno mirnu i opuštajuću atmosferu koji očekuju za vrijeme trajanja tretmana. Kada govorimo o cijenama, spremni su dati i više ako imaju rezultate koje očekuju.

- Još lani, nakon 25 godina rada, neprestanog učenja i istraživanja odlučila sam se na novi iskorak u poslovanju te jedinstveni koncept koji smo kreirali u Hrvatskoj ponuditi i njemačkom tržištu otvaranjem Akro Antiagea u srcu Berlina. Planovi koji su bili u visokoj fazi, odnosno nekoliko mjeseci od realizacije, privremeno su zaustavljeni zbog pandemije. Svejedno spremno pratimo razvoj situacije i čekamo smirivanje pandemije da se taj iskorak i dogodi. Zbog svega ću živjeti na relaciji Zagreb - Berlin jer ćemo svoje usluge nastaviti pružati i u Zagrebu gdje imamo svoje vjerne klijente - rekla je osnivačica Akra.