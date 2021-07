Alibabina trgovina prodaje konfiscirano blago osuđenih kriminalaca

Kupcima koji vole luksuz a ne mogu si ga priuštiti po originalnoj cijeni, kineski je šoping gigant Alibaba smislio rješenje - na svojoj aukcijskoj stranici Sifa Paimai prodaju konfiscirano blago. Naime, ta Alibabina trgovina surađuje s pravosudnim organima te posreduje u prodaji pokretnina (pa čak i nekretnina) koje su zaplijenjene osuđenim kriminalcima, švercerima ili pak ljudima koji su proglasili bankrot.

Rizik od 'fakea'

Sifa Paimai je privukla pažnju javnosti još 2012. kada je na svojim stranicama objavila prodaju konfisciranih BMW-a. Iako su se tada neki bunili što je kompanija preuzela pravosudne aukcije - to se, prema njima, trebalo odvijati u offline svijetu, iza zatvorenih vrata i uz posredovanje agenata (koji dobivaju proviziju), ova vrsta online trgovine je procvjetala, a danas se, konkretno, na Sifa Paimaiju mogu pronaći na tisuće predmeta koji traže svoje kupce. Robu u 'promet' puštaju pravosudni organi ili carina, a jedini je problem što ne postoje potvrde o autentičnosti proizvoda pa kupac potencijalno riskira s kupovinom 'fake' brendova. No to nije čest slučaj s obzirom na to odakle dolazi roba (najčešće iz ormara bogatih).

Torbice, nakit i Yu-Gi-Oh!

Tako, primjerice, potrošači kojima nije važno je li prethodni vlasnik notorni kriminalac, na stranici mogu pronaći kultne modne komade poput Hermes Birkin ili Kelly torbica. Birkinice su posebno popularne na Alibabinoj aukcijskoj stranici i trenutno ih se može pronaći više od tisuću u svim bojama i egzotičnim materijalima. Tako je, kako prenosi portal WWD, Himalayan Birkin od bijele krokodilske kože prodana za 63.720 tisuća dolara što je tričarija u usporedbi s cijenom koju je postigla na aukciji kuće Sotheby's - 139.944 tisuće dolara. Početkom lipnja, objavljeno je i da je prodana torbica Kelly 32 ukrašena perjem i to po cijeni od 19.440 tisuća dolara. Constance torba marke Hermes prodana je za 6171 tisuću dolara, iako u trgovini košta 15.2 tisuće. Osim popularnih torbi na aukcijskoj su stranici traženi i nakit, satovi, umjetnine, a mogu se pronaći i rijetke Yu-Gi-Oh! kolekcionarske kartice koje postižu cijenu i od nekoliko milijuna dolara.