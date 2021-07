Ambiciozni zeleni projekt EU ‘Fit for 55‘ pao na ispitu iz brendinga

Prošlog je tjedna medijima odjeknula vijest o opsežnom paketu zelenih mjera Europske unije čiji je cilj Stari kontinent do 2050. pretvoriti u klimatski neutralno područje, a emisiju stakleničkih plinova smanjiti za 55 posto. No, taj hvalevrijedni projekt neki korisnici društvenih mreža i pojedini mediji nisu komentirali zato što im se dopada ili zato što su u njemu pronašli mane već zato jer ih je iznenadilo njegovo ime. Zeleni plan se, naime, zove 'Fit for 55'. I OK, naziv je 'catchy' i jednostavan, ali definitivno ne pristaje tako ambicioznom projektu zelenjenja čitavog kontinenta već, recimo, fitness studiju koji cilja na starije od 55, možda nekoj dating aplikaciji ili, ako vam je um nešto prljaviji stranici za odrasle na kojoj se može pronaći sadržaj koji je 'fit for 55'.

Pitajte struku

S tim se slaže i senior brand konzultantica u agenciji Fabular Petra Despot Domljanović koju nejasno i nerazumljivo ime 'Fit for 55' podsjeća na kozmetiku za žene 55+. Smatra da isto kao što se brending stručnjaci ne bi trebali baviti europskim zakonodavstvom, tako se ni stručnjaci za europsko zakonodavstvo ne bi trebali baviti brendingom i imenovanjem.

- Kada se radi imenovanje ovako ozbiljnih projekata koji se direktno tiču budućnosti sviju nas, onda se treba napraviti ime koje je nedvosmisleno, jasno i šalje snažnu poruku. Primjer dobrog imenovanja je američki 'Green New Deal', koje je osmišljeno još 2007. i koje se referira na svima dobro poznat Rooseveltov New Deal, samo u ovom slučaju s naglaskom na održiv razvoj i zelenu ekonomiju - objasnila je Despot Domljanović.

No, iako je ime neprilično, činjenica je da je lako pamtljivo i da je privuklo pažnju. Što ako je to i bio cilj?

- Ne stoji načelo 'svaki marketing je dobar marketing' ili 'važno da se o njemu priča' - to kažu oni koji traže izliku za loše napravljen posao - zaključila je Despot Domljenović.

I zato, od redakcije Lidera petica za projekt, čista jedinica za brending.