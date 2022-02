Besramni ‘Tinder Swindler‘ na videima za fanove u tri dana zaradio 30 tisuća dolara

U ekskluzivnom intervjuu za Inside Edition, serijski prevarant Simon Leviev aka Tinder Swindler odlučio je iznijeti svoju stranu priče i demantirati navode iznesene u Netflixovom dokumentarcu zavapivši da ga 'osuđuju ljudi koji ga ne poznaju'. No, iako je duboko potresen načinom na koji ga je streaming platforma predstavila javnosti, a on 'samo htio upoznati ljubav na Tinderu', nema nikakav problem s tim da upravo na tim navodnim lažima mlati dobre pare.

Nedavno se tako priključio platformi Cameo te dobio priliku zarađivati slanjem videa svojim fanovima. Naime, Cameo je video platforma koja omogućava fanovima da dobiju personalizirani video od neke slavne osobe i za to, naravno, naplaćuje određeni iznos. Javnost je oštro osudila odluku start-upa da svom timu priključi kriminalca Simona Levieva na što su oni, kako prenosi Business Insider, odgovorili da stoje iza angažmana.

Legaliziranje kriminala

– Ono što Cameo čini posebnim jest raznolikost ličnosti koje se nude na platformi, a korisnici sami donose odluku o tome s kim će se povezati – poručio je glasnogovornik Camea zaključivši s tipičnim 'disclaimerom' – mišljenja korisnika ili zvijezda ne moraju poklapati s mišljenjima i stavovima Camea.

Leviev svoje videozapise korisnicima naplaćuje 200 dolara, a korporativnim klijentima 2000 dolara te je, prema pisanju Insidera, u samo tri dana zaradio preko 30 tisuća dolara. Nedugo nakon premijere dokumentarca koji je osvojio svjetsku publiku, 'zgroženi' je prevarant potpisao ugovor s agenticom za slavne talente Ginom Rodriguez iz Gitonija, izbacio svoju NFT kolekciju te pokrenuo web-shop na kojem prodaje majice na kojima se može naći i njegova čuvena replika: 'My enemies are after me'.

Pernilla Sjoholm, jedna od Levievih žrtvi, izjavila je da joj srce slama kad vidi da postoje kompanije koje žele surađivati s kriminalcem.

– U Europi, on je još uvijek tražena osoba. On se zapravo skriva u Izraelu – kazala je Sjoholm i podsjetila da je Leviev već odslužio dvije godine zbog prevare u Finskoj, a 2019. osuđen na 15 mjeseci zbog pokušaja bijega i izbjegavanja suđenja zbog prevare, krivotvorenja i krađe.

Nakon pet mjeseci, pušten je na slobodu i sad živi i, očito, dobro zarađuje u Izraelu. Činjenica da je Simon Leviev zvijezda koja u tri dana uspijeva zaraditi iznos koji mnogi ne zarade ni u godini, samo je još jedna od potvrda da s ovim svijetom nešto ozbiljno ne štima.