Brend Gillette odlučio destigmatizirati stidne dlake i to - pjesmom

Umjesto da se u usredotoče isključivo na reklamiranje svojih proizvoda i usluga, mnogi su oglašivači odlučili marketinškom komunikacijom destigmatizirati određena obilježja, pojave ili tabue. Tako se, primjerice, bave temama poput intimnih odnosa starije populacije, srama zbog mjesečnice, mentalnih problema ili izazova majčinstva. Kompanija P&G je u svojoj novoj kampanji za brend Gillete Venus krenula stopama brendova s tom misijom, ali je odabrala jednu prilično neobičnu temu - stidne dlake.

Šumica, bikini zona…

Prema istraživanju Gillettea čak 82 posto žena ne usudi se stidne ili pubične dlake nazvati svojim pravim imenom već koriste drugačije izraze poput duhovitije 'šumice' ili pak ozbiljnije 'bikini zone'. U kompaniji smatraju da to oklijevanje da se stidne dlake zove stidnim dlakama baca stigmu na jedan posve normalan dio ljudskog tijela i njihov pravi naziv pretvara u nešto što zvuči prljavo i ružno.

U suradnji s agencijom Grey New York lansirali su kampanju #SayPubic kojom promoviraju liniju proizvoda za brijanje (britvice, eksfolijant, gel i serum za brijanje), ali i slave termin 'pubic'. Zvijezda kampanje je animirana stidna dlačica koja pjeva o tome zašto dlake na drugim dijelovima tijela imaju bolji tretman u javnosti te kako joj nije jasno 'čemu takva masovna histerija oko pubične zone, nema ništa dijabolično u toj maloj folikuli' ('Why the mass hysteria about the pubic area, There’s nothing diabolical about this little follicle').

Kako su u priopćenju izjavili iz Gillettea, njihova nova kolekcija ne samo da ženama nudi više opcija kad je riječ o uređivanju stidne zone već u javnosti pokreće temu o tome kako s točnošću i poštovanjem govoriti o ženskom tijelu.