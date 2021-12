Bruce Springsteen prodao svu svoju glazbu Sonyiju za pola milijarde dolara

Američki glazbeni bard, Bruce Springsteen ili The Boss prodao je čitav svoj glazbeni katalog kompaniji Sony Music Entertainment. Iako nisu objavljeni financijski detalji, upućeni tvrde da je riječ o iznosu koji premašuje pola milijarde dolara zbog čega bi to mogla biti najveća transakcija ikada sklopljena za rad jednog umjetnika. Rekord je dosad držao umjetnik Bob Dylan koji svoju glazbu prodao Universalu za 400 milijuna dolara. Kako prenosi The Wall Street Journal, dogovor uključuje vlasništvo nad kompletnom Spreengstenovom kolekcijom pjesama poput klasika Born to Tun ili Born in the USA, ali i njegov rad kao tekstopisca te da je vrijednost transakcije 30 puta veća od godišnje zarade od glazbenih prava.

Trend prodaje

The Boss se tako priključio trendu vrhunskih glazbenih umjetnika koji su krenuli s prodajom svojih glazbenih kataloga. Osim što je Bob Dylan iznenadio svijet odlukom o prepuštanju svog rada Universalu, umjetnica Stevie Nicks je većinski udjel u svom katalogu prodala za oko 100 milijuna dolara Primary Waveu. Također, na prodaju su se odlučili upravo sada budući da američki Kongres trenutno planira povećati porezne stope za prihode koji premašuju 10, odnosno 25 milijuna dolara. Inače, Springsteen sa Sonyijem surađuje otkad je objavio prvi album 1972., a postao je vlasnikom prava na svoju glazbu tijekom devedesetih. Budući da je posjedovanja prava na vlastitu glazbu u glazbenom svijetu prava rijetkost, umjetnici se nerado odlučuju na prodaju. No, očito je Springsteen odlučio monetizirati svoj 50-godišnji rad te 'živi' novac uložiti u nešto drugo. Inače, The Boss je jedan od najuspješnijih, ali i najprofitabilnijih američkih glazbenika s preko 65,5 milijuna prodanih albuma samo u SAD-u i godišnjom zaradom od oko 80 milijuna dolara.