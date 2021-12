Bumble - U svijetu ‘online datinga‘ prva aplikacija na kojoj žene vode priču

Početkom prosinca aplikacija za 'dejtanje' Bumble pridružila se velikoj desetorici – aplikacijama čija je korisnička potrošnja premašila milijardu dolara. Osim što su korisnici na račun Bumblea uplatili toliki iznos, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 14 milijardi, a osnivačica, Whitney Wolfe Herd, postala je jedna od najmlađih milijarderki na svijetu prema Forbesovoj listi '30 under 30', ali i najmlađa žena čija je kompanija izlistana na burzi (veljača 2021.). Herd je i jedna od najuspješnijih poduzetnica u big tech industriji, a svoje je bogatstvo i ugled izgradila na, kako je to magazin Time slikovito opisao: 'pepelu vlastita poniženja' i to u trenutku kada nitko nije mislio da je takvo što moguće.

Naime, Herde je pokrenula Bumble kad je Tinder meo tržište u kategoriji digitalnih brendova koji 'uparuju' usamljene duše. I ne samo što je izazvala glavnoga tržišnog lidera (i uspjela!), Herde je u Tinderu bila zaposlena, izlazila je s jednim od tamošnjih direktora koji ju je i seksualno uznemiravao. Herde je iz kompanije dobila 'košaricu', a slučaj je završio na sudu. Tužiteljica se na kraju nagodila sa svojim zlostavljačem, ali odlučila je ne stati na tome već stati na kraj mizoginiji i šovinizmu u svijetu tehnologije te lansirati brend u kojem će žene voditi priču. I tako je nastao Bumble, aplikacija koja spaja parove, ali je i, kako Herde kaže, sigurna zona za žene.

Brend, a ne proizvod

Kako je milijarderka izjavila Timeu, u svijetu online datinga žene se nerijetko maltretira, zlostavlja i vrijeđa, a to je poželjela promijeniti svojom aplikacijom. Od Tindera se razlikuje po tome što su žene te koje preuzimaju inicijativu: one se prve javljaju muškarcima (ili ženama) ako među njima postoji match.

'Bumble mijenja način na koji se korisnici ponašaju, online i offline, rekla je Herde, čiji je brend u sedam godina spojio desetke milijuna korisnika iz 237 zemalja. Također, broji 420 ambasadora brenda u više od stotinu američkih koledža, a planira otvoriti i tematske kafiće Bumble jednom kad pandemija dođe svom kraju (ili, barem, bude blizu kraja). Aplikacija, poput niza sličnih na tržištu, zarađuje od pretplata i in-app kupnji koje omogućuju korisnicima da svoje profile učine vidljivijima na mreži (nalik promidžbenim oglasima na društvenim platformama). Iako je Bumble tehnološki intuitivan, jednostavan za korištenje i služi svojoj svrsi (pronalaženju prijatelja ili potencijalnoga ljubavnog partnera), Herde u promociji aplikacije i privlačenju ulagača ne stavlja naglasak na te prednosti već prodaje osjećaj kontrole.

Bumble, dakle, nije (samo) aplikacija za 'dejtanje', društvena platforma ili tehnološka kompanija, ona je brend sa svrhom. I da, to je feministički brend koji je usredotočen na osjećaj moći, a ne imanje moći.

'Osnaživanje je termin koji se iskorištava u komercijalne svrhe i mi smo, vjerojatno, dio te priče. Nakon pokreta #metoo, ne postoji kompanija koja nije igrala na kartu girl powera ili mantre 'budućnost je žensko' (future is female), ali ih je malo doista napravilo neku razliku', izjavila je Herde novinarima Timea i dodala da, na tom polju, želi da Bumble bude još bolji.

Drugim riječima, smatra da je brend trenutačno bolji od samog proizvoda, ali to kani promijeniti, odnosno planira nadrasti status uspješne aplikacije u svijetu 'dejtanja' i postati brend koji pruža ženama sigurnost; pažljiv, pristojan i blagonaklon kutak virtualnog svijeta. Prilično ambiciozno, zar ne? No s obzirom na to odakle je Herde počela i da je s nepunih trideset godina postala jedna od najmlađih milijarderki na svijetu, ne bi se trebalo čuditi ako u tome i uspije.

Na vlastitom iskustvu

Za razliku od drugih big tech milijardera, Herd u životu nije napisala jedno slovo računalnog programa. Zapravo, tehnologija je nije nimalo zanimala. Nju su zanimali likovi iz Disneyjevih filmova. Princeze, dakako. Odrastala je u Salt Lake Cityju, u tipičnoj američkoj obitelji kakva se viđa u filmovima. Iako njezini roditelji nisu bili mormoni, odrastala je u mormonskom okružju gdje je muška riječ bila zadnja i jedina bitna. Njezine formativne godine obilježila je veza sa zlostavljačem, od kojeg je pobjegla na fakultet u blizini Dallasa, gdje se pridružila sestrinstvu Kappa Kappa Gamma (i danas Bumble, kažu, nalikuje takvoj organizaciji). Nakon diplome, seli se u Los Angeles, gdje se zapošljava u kompaniji Cardify te tamo s kolegama dolazi na ideju pokretanja Tindera.

Osim što je bila suosnivačica startupa, bila je zadužena za marketing; obilazila koledže i organizirala zabave za promociju nove aplikacije. No, kako je Tinder rastao, tako se njezin privatni život kretao nizbrdo. Naime, Herde je naletjela na još jednog zlostavljača – suosnivača Tindera Justina Mateena. Mateen ju je, pričaju upućeni, ponižavao gdje god je stigao. Na poslovnim sastancima govorio joj je da začepi, komentirao veličinu njezinih grudi, a jednom je prigodom, pred kolegama, nazvao kurvom. Herde je na kraju otišla iz Tindera, tužila je Mateena (nagodila se na milijun dolara), a potom odlučila svima dokazati da su bili u krivu. Ona nije nikakva praznoglava glupača nego sposobna žena koja je pomogla Tinderu da postane najpopularnija globalna aplikacija za 'dejtanje'.

Sigurno mjesto

Kad je pokrenula Bumble, imala je samo 24 godine i jasnu viziju da će to biti aplikacija, za razliku od toksičnog Tindera, u kojoj će žene voditi glavnu riječ. No ideja nije bila napraviti ženski Tinder već sigurno mjesto za upoznavanje bilo koga. Prije pet godina je tako pokrenula značajku Bumble BFF, koja omogućava korisnicima da upoznaju nove ljude jer su se, primjerice, preselili u novi grad ili pak traže društvo za prakticiranje joge ili šetanje psa.

Također, u kompaniji su razvili poseban sustav koji identificira 'trolove', zabranjuje oružje na fotografijama, posramljivanje, golišave fotografije (slanje bez pristanka korisnika), govor mržnje. Ili, kako je objasnila Herde: 'Probudiš li se ikad s osjećajem da ne moraš trpjeti sr*nja od tog kretena? E taj osjećaj je Bumble.' Bumble, zaključuje Time, prodaje osjećaj moći onima koji se osjećaju bespomoćno i osjećaj reda u virtualnom svemiru u kojem vlada bezakonje. Koliko su korisnici gladni tog osjećaja potvrđuje poslovni status milijarderke Wolfe Herde.