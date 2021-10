Coca-Cola lansirala prvu globalnu kampanju nakon pet godina

Kompanija Coca-Cola odlučila je lansirati novu globalnu kampanju, prvu nakon punih pet godina pauze. Kako su izjavili u priopćenju, brend Coca-Cole izgrađen je na suprotnostima: skroman i kultan, autentičan i tajan, stvaran i magičan tako da su se i u projektu Real Magic poigrali s filozofijom dihotomije koja svijet čini zanimljivijim mjestom; mjestom na kojem se mogu susresti fantastični ljudi, otkriti neočekivane mogućnosti i doživjeti fantastična iskustva. No, iza te krasne ideje o ljepoti života unatoč pandemiji i sličnim velikim izazovima, stoji i prilično ne-magičan cilj: poboljšanje poslovnih rezultata.

Stagnacija brenda

Kako piše magazin AdWeek, od početka novog milenija prodaja Coca-Cole je stagnirala ili čak opadala (na američkom tržištu volumen prodaje je od 2000. do 2010. pao za 22 posto). Taman kad su prihodi krenuli uzlaznom putanjom, stigla je pandemija koja mi je ozbiljno pomrsila račune budući da su najjača prodajna mjesta restorani, barovi, kino i sportske dvorane bili zatvoreni ili radili s ograničenim kapacitetom. Kako bi preokrenuli taj tijek događaja, odlučili su lansirati globalnu kampanju, odnosno projekt Real Magic pod čijom će se kapom odvijati njihova daljnja marketinška komunikacija.

U sklopu Real Magica prikazana je i prva kampanja “One Coke Away From Each Other” kojoj je glavna tema, uz Coca-Colu, naravno, esports prvenstvo. U Coca-Coli se nadaju da će Real Magic postati platforma koja spaja (mlađe) potrošače diljem svijeta, ali i točka preokreta za brend čija marketinška ulaganja posljednjih godina nisu urodila željenim rezultatima.