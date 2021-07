Conor McGregor se hvali novim ulovom - super-brzom Lamborghini jahtom

Da najplaćeniji sportaš na svijetu, Conor McGregor zaista zna uživati u svom bogatstvu svjedoči njegova nedavna kupovina. Ta zvijezda mješovitih borilačkih vještina koja je samo lani zaradila vrtoglavih 180 milijuna dolara postala je ponosnim vlasnikom najbrže jahte na svijetu - Technomar for Lamborghini 63. Za to veselje McGregor je iskeširao 3,6 milijuna dolara.

Super-jahta

Inače, jahta je nastala kao rezultat poslovne suradnje proizvođača luksuznih automobila Lamborghini i talijanskog proizvođača brodova The Italian Sea Group koji su poželjeli kreirati potpuno novu klasu luksuznih brodova, slično super-automobilima u auto-industriji. I doista, Technomar for Lamborghini 63 trenutno je najbrža jahta na svijetu, a pokreću je dva MAN-ova V-12 motora od po 2 tisuće konjskih snaga (mogu razviti brzinu do 60 čvorova, odnosno oko 110 km/h).

Kako je najavljeno još prošlog ljeta, jahte će biti proizvedene u ograničenoj seriji od 63 primjerka, a ta količina, kao i sam naziv serije te njena dužina (duga je 63 stope ili 19 metara), simboliziraju 1963. - godinu kada je osnovan Lamborghini. McGregor je pak zatražio da njegov primjerak bude označen i s brojem 12 u čast njegovom brendu viskija Proper No. Twelve kojeg je osnovao 2018., a prodao u travnju 2021. i to za 150 milijuna dolara.