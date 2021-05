Danski Lego odao počast ekipi iz čuvene serije Prijatelji novim setom kockica

San o ponovnom okupljanju ekipe iz kultne serije Prijatelji konačno se obistinio. Nakon mjeseci šuškanja, iz HBO-a stigla je potvrda - 27. svibnja na HBO-u Max emitirat će se specijal Friends 'The One Where They Get Back Together' i to u povodu 25. rođendana popularnog sitcoma. Okupljanje stare ekipe odlučili su proslaviti i brendovi poput danskog Lega koji taj medijski događaj obilježava lansiranjem novog izdanja Lego kockica - LEGO F.R.I.E.N.D.S Apartments, s preko dvije tisuće kockica od kojih će fanovi moći složiti stanove prijatelja - Monice i Rachel te Chandlera i Joeya.

Kultne scene

Ovo nije prvi put da je Lego odao počast seriji koja je oduševila globalnu publiku. No, iako su već ranije lansirali izdanje Central Perk (čuveni kafić u kojem se okupljala ekipa), ovom su setu posvetili još više pažnje te omogućili fanovima da do detalja rekreiraju neke čuvene scene s Lego verzijama likova.

Kako stoji u priopćenju iz Lega, novo Friends izdanje kreirali su uz pomoć autentičnih fotografija sa seta serije, ali i nekoliko puta odgledali sve sezone kako bi izdvojili kultne scene koje će uključiti u paket. Tako, primjerice, gorljivi fanovi mogu rekreirati scenu s puricom koja završi na glavi kuharice Monice (u paketu je Lego purica) ili pak scenu u kojoj kućica za lutke šašave Pheobe završi u plamenu. Od ostalih dodataka, u paketu se nalaze Lego patka i kokoš (ljubimci Chandlera i Joeya), torta od sira, Gladys - Pheobino bizarno umjetničko djelo, keramički pas Pat the Dog te mnogi drugi.

Ovim je potezom Lego još jednom pokazao kako ima sjajan osjećaj za biznis. Uključivši se u hype oko Prijatelja, potvrdili su svoj status brenda koji je u toku s kulturološkim i medijskim trendovima te odgovara na potrebe kupaca čak i kad oni nisu ni znali da ih imaju. Jer, zaista, tko ne bi htio imati Lego-kockice s likovima iz Prijatelja? Fanovi će ovo posebno izdanje moći nabaviti od 1. lipnja i to po cijeni od 149,99 dolara.