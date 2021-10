DeBeers krenuo u potragu za dijamantima na Grenlandu

DeBeers, najveća svjetska kompanija za vađenje dijamanata, odlučila se uputiti u potragu za blagom i to ni manje ni više nego na - Grenlandu. Kako prenosi Reuters, DeBeers je angažirao organizaciju Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) da istraži potencijale morskog dna duž zapadne obale Grenlanda, a rezultati istraživanja bit će poznati za nekoliko mjeseci.

U DeBeersu koji je zajedno s ruskom Alrosom najveći svjetski dobavljač vrijednog kamenja, tvrde da se istraživanjem samo žele bolje upoznati s topografijom navedenog područja te otkriti može li to morsko područje postati novi, lukrativni izvor dijamanata.

Namibijska praksa

Iako trenutno nema govora o poslovnoj strategiji ni počecima rudarenja na Grenlandu, mnogi znanstvenici i stručnjaci za zaštitu okoliša upozoravaju na štetnost te prakse koju DeBeers već provodi u Namibiji.

Naime, uz obale Namibije specijalno opremljeni DeBeersovi brodovi prikupljaju dragocjeni teret s dna oceana. Ti vrijedni dijamanti obično su manji budući da se ne putu prema moru odlamaju od većih komada.

Ipak, njihova je kvaliteta neupitna, jer preživljavaju samo najizdržljiviji. Neobrađene namibijske dijamante s dna oceana, DeBeers je prošle godina prodavao po cijeni od 465 dolara po karatu.