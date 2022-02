Disney ulazi u biznis s nekretninama i gradi svoje prvo stambeno naselje

Nakon velike najave da će sudjelovati u izgradnji metaversa, kompanija Disney odlučila je graditi i u stvarnom svijetu. No, ovaj put ne radi se o tematskim parkovima niti centrima za zabavu već stambenim zajednicama u kojima će ljudi doista živjeti. Div iz svijeta zabave se, dakle, baca u biznis s nekretninama, ali ga podiže na još višu razinu, gradeći vlastita naselja s domovima, hotelima, rekreativnim i zabavnim centrima, trgovinama, parkovima, umjetnim jezerima i plažama. Prvo takvo naselje u sklopu ambicioznog projekta 'Storyliving by Disney' bit će smješteno u Kaliforniji, Rancho Mirageu, lokaciji na kojoj je svojedobno živio i Walt Disney.

Naselje Cotino

Kako je najavljeno, to stambeno naselje nazvano Cotino brojat će oko 1900 nekretnina različitih namjena, od stanovanja do zabave, a bit će podijeljeno u različite tematske, ali zone prema dobi stanovnika. Primjerice, pojedina će područja Cotina biti naseljena obiteljima s malom djecom, a druga dizajnirana za stanovanje starijima od 55 godina. Disneyevi zaposlenici bit će zaduženi za upravljanje posjedima, ali i osmišljavanje sadržaja. No, kako napominje CNN, to ne znači da će naseljem hodati ekipa odjevena u kostim Mickey Mousea već da će Disney stanovnicima osmišljavati sadržaj za provođenje slobodnog vremena ili edukaciju. Tako će, primjerice, nuditi različite rekreativne programe, kulinarske tečajeve, seminare, wellness i filantropske projekte. Stanovnici će za taj život iz bajke vlasnicima nekretnina plaćati najam, ali još uvijek nije poznato o koliko visokom iznosu je riječ. Kako je izjavio Josh D'Amaro, izvršni direktor Disney Parks, Experience and Products, kompanija je poznata po svom storytellingu, a ulaskom u drugo stoljeće poslovanja, odlučili su razviti nove i uzbudljive načine da ljudima, bez obzira gdje su, prenesu tu Disney magiju.