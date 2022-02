Do kraja stoljeća ovih će pet kompanija vrijediti više od pet bilijuna dolara

Unatoč pandemiji, kompaniji Apple je uspjelo nešto što nije ni jednoj do sad – tržišna joj je vrijednost premašila nevjerojatan iznos od tri bilijuna dolara. Iako je nedugo nakon toga pala ispod te razine – na 'skromnijih' 2,87 bilijuna, uspjeh je, tvrde u Fast Companyiju, indikator novog trenda. Naime, prema istraživanju brokerske kuće XTG, neke će vodeće svjetske kompanije u narednih nekoliko godina premašiti tu brojku, a do kraja stoljeća i čarobnih – pet bilijuna dolara. Većina ih posluje u tehnološkom biznisu, a prvi će, kako tvrde, tu peticu premašiti Apple (do 2028.), a onda Microsoft i Amazon (do 2035.), Tesla i Nvidia (do 2066.).

Uzlet divova

Nešto kasnije, ali ipak do kraja stoljeća, još će tri kompanije ostvariti toliku tržišnu vrijednost: TSMC (do 2078.), Tencent (do 2083.) i UnitedHealth (do 2090). XTG je izdvojio još neka velika imena poput Berkshire Hathawaya, Vise, Samsunga, Home Depota i LVMH-a koji će u novo, 22. stoljeće, ući s tržišnom vrijednošću od četiri bilijuna dolara.

Na listi 'bilijunaša' ne nalaze se Netflix jer, kako tvrde u XTB-u, posluje na tržištu s velikom konkurencijom te McDonald's ili Starbucks, čije su performanse osrednje s obzirom na golemu popularnost. Brokerska kuća je u svom istraživanju navela i jedan 'disclaimer', a to je da u predviđanje nisu uvrstili divove poput Saudi Aramca, Alphabeta, Mete, PayPala, Alibabe i Meituana jer nisu uspjeli doći do potpunih podataka o njihovom poslovanju. Saudi Aramco i Alphabet trenutno vrijede više od dva bilijuna dolara, dok se Meta približila cifri od jednog bilijuna, ali ju je u rastu zaustavilo lošije poslovanje u trećem kvartalu prošle godine zbog čega je vrijednost dionica pala, a kompanija u samo jednom danu izgubila 250 milijardi dolara.

Apple je, s druge strane, na uzletu. Trebala su proći četiri desetljeća da prijeđe tržišnu vrijednost od jednog bilijuna (2018.), a prema Dow Jonesu rastu stopom od 41 posto. Tesla je također doživio astronomski rast sa 75 milijardi 2019. na 1,1 bilijun dolara 2021. No, kako zaključuje Fast Company, valja računati i na to da će se svijet do kraja stoljeća mijenjati, baš kao što se mijenjao posljednjih pedeset godina. Drugim riječima, lako je moguće da će tržištem dominirati kompanije koje posluju u industriji koja još uvijek – ne postoji.