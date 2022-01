Dodjela prestižne nagrade Oscar ove će godine imati voditelja

Nakon tri godine pauze čuvena dodjela filmskih nagrada Oscar održat će se s – voditeljem. Iako još uvijek nije poznato tko će biti javna osoba koja će zabavljati publiku i voditi je kroz ceremoniju, u javnosti se šuška da će ta uloga pripasti mladom glumcu i zvijezdi posljednjeg nastavka Spidermana: Put bez povratka, Toma Hollanda. Holland je izrazio želju da vodi Oscara, a The Hollywood Reporter saznao da Akademija doista razmatra tu mogućnost. No, u ovom trenutku jedino je poznato da će se 94. dodjela održati u Dolby Studiju 27. ožujka te da će je, po peti put zaredom, režirati Glenn Weiss, a producirati Will Packer.

Pad gledanosti

Prestižna dodjela nagrada za najbolje u filmskoj industriji posljednjih se godina nosi s kritikama javnosti koji očekuju veću jednakost i inkluzivnost, a nimalo joj nije pomoglo ni to što je posljednji najavljeni voditelj, Kevin Hart, zbog homofobnih izjava na Twitteru (one su bile starijeg datuma) morao odustati od angažmana 2019. Također, zlatni kipić sve manje interesira publiku, posebno mlađe generacije, a prijenosu svečane ceremonije dramatično opada gledanost. Ceremoniju koju je vodio Jimmy Kimmel 2018. gledalo je 26,62 milijuna ljudi, a godinu kasnije, popela se na 29,56 milijuna. U pandemijskoj, 2020. Oscare je gledalo 23,64 milijuna, a prošle se godine ta brojka prepolovila na 10,4 milijuna. U Akademiji se nadaju da će povratkom voditelja vratiti i gledatelje pred male ekrane.