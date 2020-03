Mate Rimac dao je veliki intervju ekipi iz popularne emisije Top Gear, koja je osim što je uspjela razgovarati s Rimcem o svim noviteteima, prva provozala i novi C_Two.

Iako se radi tek o prototipu Rimčevog hiperautomobila, snaga od 1,887 'konja' i ubrzanje do stotke za manje od dvije sekunde dovoljan su razlog da pogledate kako je to izgledalo, što je sve ispričao Rimac i kako su sve to doživjeli ljudi iz emisije Top Gear.