‘Fake news‘ stranice dobivaju šest puta veću pažnju od onih utemeljenih na činjenicama

Lažne vijesti i dezinformacije objavljene na Facebooku dobivaju šest puta veću pozornost nego objave utemeljene na činjenicama, pokazala je studija New York Universityija i Université Grenoble Alpes. Istraživači su do tih zaključaka došli proučavajući postove objavljene na preko 2,5 tisuća Facebook stranica i to od kolovoza 2020. do siječnja ove godine. Pokazalo se da su postovi sa stranica poznatim po objavi dezinformacija dobile šest puta više lajkova, dijeljenja i interakcija u usporedbi s medijima, odnosno stranicama s dobrom reputacijom (kad je o točnosti objavljenih informacija riječ).

Facebook protestira

Također, istraživanje je pokazalo da dezinformacije privlače veću pozornost i angažman bez obzira je li riječ o ekstremno lijevom ili ekstremno desnom mediju, ali je količina lažnih vijesti i netočnih informacija ipak veća na stranicama koje se definiraju kao desno orijentirane. No, kako je objasnio glasnogovornik Facebooka Business Insideru, studija istražuje interakciju korisnika sa sadržajem Facebook stranica, a one s vrlo malim udjelom sudjeluju u ukupnoj količini sadržaja objavljenom na toj društvenoj mreži.

- Interakciju ne treba brkati s brojem ljudi koji doista vide određenu objavu. Kad biste istražili sadržaj s najvećim dosegom, vidjeli biste da stanje stvari nije takvo kakvim ga prikazuje studija - objasnili su iz Facebooka očito nezadovoljni rezultatima. Inače, Facebook je nedavno istraživačima s njujorškog sveučilišta zabranio pristup podacima koje su prikupljali ne bi li istražili na koji način političari ciljaju korisnike na Facebooku. Kako su tada izjavili s društvene mreže, način na koji su prikupljali podatke kosi se s njihovim pravilnikom o korištenju, ali i nagodbom koju su sklopili s Federalnom trgovačkom komisijom (FTC). FTC se pak ogradio od te teze tvrdeći da nagodba nema nikakve veze s istraživanjem što je još jedna potvrda da Facebooku nikako ne odgovara to što im se prčka po podacima i uporno dokazuje da su doista rasadnik vrlo opasnih dezinformacija.