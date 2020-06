Favoriti iz Havaianas web shopa koje želimo vidjeti u našim ormarima

Većini najdraže godišnje doba službeno je počelo, a samo je pitanje vremena kada će ga popratiti i karakteristično visoke temperature i tranzicija na laganiji životni stil. Još nas nisu dočekale one prave ljetne vrućine što znači da imamo dovoljno vremena osmisliti i pripremiti sve ljetne kombinacije u kojima ćemo se s lakoćom nositi sa sunčanim danima, a istovremeno zadržati vlastiti prepoznatljivi stilski izričaj.

Havaianas se već dugi niz godina ističe kao brend koji nudi iznimnu kvalitetu, posebnu izradu te inovativnost kada je u pitanju ponuda obuće. No, brend se neprestano razvija, te osim obuće, proširuje svoju kolekciju modnih dodataka i odjeće čime potvrđuje svoj status lifestyle brenda koji nas oprema od „glave do pete“. Na Havaianas web shopu dostupne su sve ovogodišnje ljetne kolekcije, iako je izbor zaista širok uspjeli smo izdvojiti nekoliko favorita koje želimo vidjeti u našim ormarima.

Havaianasice kao neizostavni komad u ljetnoj garderobi

Havaianasice su postale sinonim za japanke i kada smišljamo ljetni outfit one su neizbježne, bez obzira radi li se šetnji gradom ili odlasku na plažu. Poznati klasici na koje uvijek volimo baciti oko, jer se svake godine vraćaju u novim bojama, su kolekcije Slim, Top i Brasil. To su kultne kolekcije brenda koje i dalje ostaju prave zvijezde kada je u pitanju siguran odabir, a s velikim izborom boja Havaianas se pobrinuo da svatko pronađe svoju najdražu. A za one želje doze glamura, idealan odabir bit će Slim Glitter kolekcija koja je favorit kod svake djevojke koja obožava šljokice i sjaj. Svaku Havaianas kolekciju prati prepoznata kvaliteta te izrada od otporne i udobne gume koja drži nogu stabilnom, čuva ju od sklizanja i ne upija neugodne mirise. Svoj favorit možete odabrati na Havaianas web shopu, a bez obzira za koji model se odlučite - ne možete pogriješiti.

Odjeća za visoke ljetne temperature i zabavne trenutke na plaži

Havaianas proširuje svoju ponudu te donosi odjeću kreiranu za visoke ljetne temperature i zabavne trenutke na plaži. U kolekciji odjeće nalaze se majice, kratke hlače, kupaći kostimi, haljine i kombinezoni koji prate prepoznatljivi veseli i šareni duh Havaianasa. Odjeća je odličan novitet i veliko pojačanje u cijeloj ponudi brenda. I ženska i muška kolekcija donose nešto drugačije za svaku ljetnu priliku, a sve komade možete pogledati na Havaianas web shopu. Komadi koji se najviše ističu su divni badići u vibrantnim bojama Havaianasa, fora majice koje jedva čekamo nositi na godišnjem odmoru i preslatki točkasti kombinezon koji ćemo uskladiti s japankama u istoj boji!

Modni dodaci koji će zaokružiti našu originalu priču

Nakon odabira idealnog outfit na red dolaze modni dodaci koji će zaokružiti našu originalnu priču. Nekada nas je Havaianas opremao s modni dodaci bez kojih nismo išli na plažu, a danas su to već modni dodaci bez kojih ne možemo niti u gradu. Nakon razgledavanja službene stranice brenda za oko nam najviše zapinju odlični cekeri s divnim tropskim marama te prepoznatljive vodootporne torbice koje dolaze u nekoliko veličina i idealne su za trenutke na plaži. Osim njih, novitet koji vrijedi isprobati su sunčane naočale koje su uvijek „točka na i“ svakom outfitu, a nosimo ih tijekom cijele godine!

S brojnim novim kolekcijama japanki te pratećim kolekcijama odjeće i modnih dodataka Havaianas se zaista pobrinuo da ljeto dočekamo sa stilom. Cijela i šarolika ponuda odjeće i modnih dodataka dostupna je online u službenom Havaianas web shopu što znači da nas samo par klikova dijeli od idealne ljetne kombinacije!