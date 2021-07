Finale Eura 2020 najgledaniji TV sadržaj u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva

Iako nakon finala Eura 2020. pobjeda, da parafraziram čuvenu englesku pjesmu - 'it's coming home to Rome', britansko tržište ima pokoji razlog za slavlje. Barem ono medijsko. Unatoč tome što u trenutku pisanja teksta nisu poznate službene informacije o ukupnoj gledanosti posljednje utakmice Europskog nogometnog prvenstva, prema neslužbenim podacima sraz Italije i Engleske na Wembleyu pratio je rekordan broj gledatelja. Prema trenutnim procjenama, 35 do 40 milijuna gledatelja uključilo se u finale što ga čini najgledanijim TV sadržajem u povijesti Ujedinjenog kraljevstva

Premašili sahranu princeze Diane

Razlog za tu optimističnu procjenu leži u činjenici da je polufinalnu utakmicu između Engleske i Danska, na ITV-iju pratilo 26,7 milijuna gledatelja što je rekordna gledanost za jedan TV kanal. Također, ukupna gledanost pojedinačnih utakmica je, prema postojećim podacima, oko 20 posto veća nego na prvenstvu 2016.

Premaši li finale brojku od 35 milijuna gledatelja (a sasvim je izgledno da će se to dogoditi), to znači da je gledanije od sahrane princeze Diane iz 1997. koje je pratilo 32,1 milijun gledatelja i finala Svjetskog nogometnog prvenstva 1966. koje je privuklo 32,3 milijuna gledatelja (oba su sadržaja prenosili BBC i ITV).

Osim medija koji mogu slaviti zbog ostvarenih brojki što gledatelja, a što oglašivačkog novca - 30 medijskog prostora koštalo je pola milijuna funti, Euro 2020. donio je sjajne rezultate i trgovačkom sektoru. Supermarketi su morali dobro napuniti svoje police budući da su stanovnici i posjetitelji Ujedinjenog kraljevstva, kako piše Independent, s bankomata podizali 750 milijuna funti koji su kanili potrošiti za nedjeljno finale.