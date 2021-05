FODA - Svijetom vlada ‘strah od ponovnog dejtanja‘

I dok narod napeto čeka da se članovi stožera dogovore je li treći val pandemije konačno gotovo ili ne, iza ugla vreba jedan neobični, ali očekivani strah nazvan FODA ili Fear of Dating Again (strah od ponovnog 'dejtanja'). Tu kovanicu početkom je godine smislila dejting aplikacija Hinge koja je uvjerena da povratak na staro neće svima biti jednako uzbudljiv i bezbrižan već će 'podignuti' strahove za koje nisu ni znali da postoje.

Osim što će se pojedinci brinuti zbog svojih vještina zavođenja koje su, htjeli ne htjeli, zahrđali proteklih 12 mjeseci, pojavit će se i neka nova pitanja. Je li u redu zagrliti se prilikom upoznavanja? Kad se smije držati za ruke? Je li poljubac u skladu s mjerama? Ili, što ako mi se netko jako svidi, a onda opet krene lockdown i prođu tjedni do ponovnog, potencijalnog susreta? Zbog nesigurnosti i strahova, mnogima će ideja ponovnog izlaska na spojeve zvučati kao nešto u što trebaju uložiti veliki trud ni za što (pa čak ni bezbrižan seks).

Silver lining

No, kako je objasnio jedan od direktora u Hingeu Logan Ury, nakon mjeseci 'zatočeništva' normalno je, kad je 'dejting' u pitanju, osjećati se kao riba na suhom. Ali postoje taktike koje mogu ublažiti osjećaj FODA-e.

- Za početak, osvijestite da je to normalno. Strah od ponovnog dejtanja osjećaju svi i poželjno je to vokalizirati jednom kad se na spoj izađe. Vjerojatno će i drugoj strani laknuti, jer je muče iste stvari - kazao je Ury i dodao da se treba podsjetiti čemu spoj uopće služi, a to je da se bolje upozna osoba s kojom se odlučilo izaći.

Ury predlaže da, u trenutku kad vas preplavi strah, nervoza i nesigurnost, fokus maknete sa sebe i preselite na drugu osobu; pokušate pronaći kvalitete koje se vam se na njoj sviđaju. Također je zanimljivo, a istražila je to ekipa iz čuvene aplikacije Tinder, da je pandemija promijenila očekivanja pojedinaca od susreta s potencijalnim partnerom. U Tinderu su istražili često korištene termine u 'biosima' korisnika i zaključili da su korisnici postali mnogo otvoreniji u izražavanju svojih želja i potreba, jasnije postavljaju granice i traže osobe koje su 'autentične, iskrene i dosljedne'. U kontekstu traženja partnera, pandemija je, strahu unatoč, donijela i nešto dobro - dala prednost kvaliteti i istinskoj bliskosti u odnosu na površna poznanstva i seks na jednu noć.