Gaming div Embracer kupuje vlasnika igre Catan za tri milijarde dolara

Vlasništvo jedne od najpopularnijih društvenih igara na svijetu – Catan, odlazi u ruke gaming diva, kompanije Embracer Group. Prema pisanju Yahooa, ta kompanija za tri milijarde dolara kupuje gaming igrača Asmodee koji u svom portelju, osim spomenute strateške igre, drži i popularne igre Pandemic, 7 Wonders i Ticket to Ride, ali i licence za Star Warse, Harry Potter, Lord of the Rings, Arkham pa čak i Pokemone. Kako su iz Embracera izjavili za svjetske medije, Asmodee će nastaviti poslovati kao i dosad, odnosno novi vlasnik ne planira nikakva restrukturiranja. Ukoliko se svi uključeni slože u vezi uvjeta, prodaja će biti zaključena u prvoj polovici sljedeće godine.

Inače, Asmodee je tijekom prvih pet mjeseci pandemijske 2020. prijavio rast prodaje Catana od 144 posto, a tijekom 25 godina koliko ta društvena igra postoji na tržištu prodana je u više od 32 milijuna primjeraka što je čini jednom od najprodavanijih 'bord gamesa' svih vremena.

Kreacija zubotehničara

Među fanovima Catana su i neka poznata lica poput Marka Zuckerberga, čelnog čovjeka Mete ili pak suosnivača LinkedIna Reida Hoffman koji je igru igrao tijekom intervjua za posao ili se njome služio prilikom osmišljavanja poslovne strategije. Catan je kreacija bivšeg zubarskog tehničara Klausa Teubera koji je još osamdesetih godina prošlog stoljeća kreirao igrice u svom podrumu. Njegove prve igre su bile pun pogodak: osvojile tri njemačke godišnje nagrada za najbolje igre. Inspiriran Vikinzima i osvajanjem novih zemalja poput Islanda, Grenlanda i Amerike osmislio je Catan. Kako je zapisao u svojoj knjizi objavljenoj uoči 25. godišnjice društvene igre, Teuber se pitao kako je izgledao trenutak kada su prvi doseljenici stigli na novi teren. – Sigurno su im trebala drva, morali su uzgajati hranu… To mi je dalo ideju da kreiram igru o otkrivanju novih područja, izgradnji doma – kazao je Teuber čija je igra 1996. osvojila publiku diljem svijeta. Sada, u rukama Embracera, velike su šanse da počne s osvajanjem svijeta gaminga, pa čak i metaversea.