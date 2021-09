Glumica i humanitarka Angelina Jolie napisala knjigu za djecu o njihovim pravima

Američka glumica i humanitarka Angelina Jolie odlučila se latiti pera i napisati knjigu za djecu. No, za razliku do slavnih koji su svoj portfelj odlučili podebljati fora pričama i slikovnicama (Jamie Lee Curtis, LeBron James, Meghan Markle, Kristen Bell…) Jolie se udružila s odvjetnicom za ljudska prava i koautoricom UN-ove Konvencije o pravima djeteta iz 1989., Geraldine Van Bueren te napisala knjigu kojom kani naoružati djecu znanjem potrebnim za borbu protiv nepravde. Knjiga 'Know Your Rights and Claim Them' izdana je u suradnji s Amnesty Internationalom, a kako je Jolie podijelila s Reutersom, nada se da će knjiga podsjetiti vlade na njihovu obavezu da štite civilna, socijalna, politička i ekonomska prava djece.

Sigurnost prije svega

No, primaran cilj knjige, kako tvrdi (ko)autorica, je pokazati djeci koja su točno njihova prava, odnosno što im točno, ovisno o okruženju u kojem odrastaju, pripada. U knjizi su navedeni i načini na koje mogu tražiti svoja prava, koje su potencijalne prepreke te na koji su se način mnogi prije njih izborili za ono što imaju sad. 'Know Your Rights and Claim Them' se bavi i pitanjima identiteta, pravde i edukacije, ali je i svojevrstan vodič za aktivizam. - U knjizi se bavimo i pitanjima sigurnosti. Ne želimo da djeca samo trčkaraju naokolo i vrište koja su njihova prava te se tako nađu u potencijalno opasnoj situaciji - poručila je majka šestero djece, glumica i specijalna izaslanica UNHCR-a koja je u knjigu uvrstila priče o hrabrim klincima poput dobitnice Nobelove nagrade Malale Yousafzai, aktivistkinje Grete Thunberg i 15-godišnje palestinske novinarke Janne Jihad.