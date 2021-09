Gorpcore: Kako je neugledna izletnička estetika postala chic

Kad je prije četiri godine magazin The Cut skovao termin ‘gorpcore‘ (akronim kolokvijalnog izraza za grickalice koje nose planinari i trekeri - ‘good ol‘ raisins and peanuts‘) vjerojatno nije imao pojma da će taj modni ili , bolje reći, lifestyle trend trajati duže od jedne sezone. No, zbog pandemije takav je stil odijevanja preživio ne samo jednu sezonu već će, vrlo je izgledno, nastaviti živjeti i sljedećoj godini. Naime, ovaj stil karakterizira funkcionalna, udobna i pomalo robusna odjeća i obuća poput pernatih jakni, gojzerica i prsluka koji se nose u ‘điru po gradu‘, a ne samo po šumama i gorama.

Udobnost prije svega

Zbog povećane potražnje za udobnim komadima odjeće (za sve je kriva pandemija) modni su dizajneri prigrlili trend te počeli uvrštavati ‘gorpocore‘ komade u svoje kolekcije. No, kako su svojedobno objasnili u The Cutu, ovaj trend ne treba miješati s ‘camping chicom‘ (da, i to postoji) kojeg su prije četiri godine predstavili brendovi poput Givencyija, Lanvina ili Prade.

To nije ni ‘high-fashion‘ verzija odjeće za boravak u prirodi već je nešto što bismo vjerojatno proglasili relativno neuglednim, nešto što bismo kupili, da parafraziram novinare The Cuta, za izlet u Pisarovinu. ‘Gorpcore‘ trendom dominiraju ‘no-nonsense‘ brendovi poput North Facea, Birkenstocka ili Patagonije koji se kombiniraju s neočekivanim komadima ili brendovima što u konačnici estetiku ‘gorpocorea‘ pretvara u pomno osmišljen ‘look‘.