Havaianas lansira prvu globalnu kolekciju Pride u znak podrške LGBTQIA+ zajednice

Havaianas je predan LGBTQIA+ zajednici i lansira novu kolekciju proizvoda u Mjesecu ponosa kako bi iskazao podršku. Nastavno tome, brend se obvezuje te najavljuje akcije i inicijative s ciljem umanjivanja razlika, promoviranja jednakosti i osiguravanja kontinuiranih sredstava projektima i nevladinim organizacijama povezanim s „All Out“ pokretom koje će im pomoći u napredovanju i postizanju boljih uvjeta za ovaj dio populacije.

U gotovo 60 godina povijesti, Havaianas je nudio obuću za svakoga, bez obzira na spol, društvenu klasu, religiju, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju, a sada u 2020. godini, kroz partnerstvo s “All Out” organizacijom, koja s lokalnim i globalnim ini i promjenama u veličinama, ide korak dalje.

“Posljednjih godina napravili smo veliki napredak u pogledu raznolikosti u našoj komunikaciji, ali znamo da je to dug put. Znamo da je ovo promjena koja ima veliki utjecaj te će biti jača uz dugoročnu predanost. Trajnim uključivanjem Pride kolekcije u ponudu proizvoda i širenjem raspona veličina koje će odgovarati većem broju ljudi, Havaianas je predan kontinuiranom slavlju, uključivanju i podržavanju zajednice,” izjavila je Fernanda Romano, glavna direktorica marketinga Alpargatasa, krovne tvrtke brenda Havaianas.

Lansiranje Pride kolekcije, koja se sastoji od bodija, torbice, dva nova modela japanki i pinova, bit će prekretnica koja će razbiti paradigmu čak i u Havaianasu. “Tijekom posljednjih godina pričali smo s influencerima različitih profila tako da se pokret koji se događa sada može dogoditi na vrlo prirodan i transparentan način, a to je srž Havaianasa”, objašnjava Fernanda.

Partnerstvo sa “All Out” globalnim pokretom iz Brazila koji zagovara prava LGBTQIA+ zajednice

Havaianas je sklopio partnerstvo s “All Out”, organizacijom i pokretom koji djeluje globalno te zagovara prava LGBTQIA+ zajednice, ljubav i jednakost, mobilizira civilno društvo i kompanije da brane prava LGBTQIA+ zajednice. Za svaki prodani proizvod iz Pride kolekcije, 7% neto prihoda namijenjeno je “All Out” organizaciji i njihovim projektima koji se podržavaju u Brazilu i širom svijeta. S obzirom na to da će Pride kolekcija postati stalan dio ponude brenda, njihovo partnerstvo će biti kontinuirano te će organizaciji pružati trajnu pomoć.

“U skoro 70 zemalja zločin je biti homoseksualne orijentacije. Misija “All Out” pokreta je osigurati da nitko ne mora žrtvovati svoju slobodu ili dostojanstvo, svoju obitelj ili sigurnost, zbog vlastite autentičnosti ili osobe koju voli. Partnerstvo s Havaianasom pružit će našem zagovaranju LGBTQIA+ prava, u Brazilu i širom svijeta, važan poticaj,” nadodao je Leandro Ramos, All Out regionalni direktor za Latinsku Ameriku.

Dodatne veličine za neke od najprodavanijih modela

Havaianas se zalaže za uvođenje još više demokracije kako bi što veći broj različitih ljudi mogao nositi Havaianasice. Do sada, kao rezultat potražnje, brend je imao restrikcije u veličinama za određene modele i boje koje su se smatrale “ženstvenijima”, no to će se promijeniti. Ukupno je više od 20 modela čiji će se raspon veličina proširiti do broja 45/46.

Neki od glavni i najbolje prodavanih modela poželjni su mnogima i bit će dostupni u još većem broju za različite veličine stopala; Slim Family, Slim Glitter, Top Disney i mnoge druge kolekcije bit će dostupne od srpnja u Havaianas dućanima i online trgovini.

Rodna revolucija u online trgovini

Na ne-binaran način, počevši od rujna, svi će moći odabrati Havaianas proizvode koji im se najviše sviđaju. Brend će zaobići tradicionalna pravila pretraživanja proizvoda te lansirati novu web stranicu na kojoj se proizvodi više neće moći pregledavati prema rodu. Ovom inovativnom promjenom u Havaianas online trgovini proizvodi će se pretraživati prema boji, raspoloženju i stilu.

Savjetodavna podrška pitanja vezana uz LGBTQIA+

Havainas je radio s vanjskim stručnjacima kako bi dobro komunicirao i osigurao aktivno slušanje u cijelom timu. Kolekcija će biti dostupna na hrvatskom tržištu sljedeće godine.