I milijarderi su ljudi, a njihove je prehrambene navike lako kopirati

Iako većina smrtnika život milijardera zamišlja glamuroznim u svakom pogledu, a posebno kad je u pitanju prehrana, izgleda da su njihove preferencije ipak skromnije. To, naravno, ne znači da privatnim avionima ne lete do lokacija s restoranima s Michelinovom zvjezdicom ili ne ispijaju fine, kolekcionarske boce viskija ili finih vina već da su neki njihovi omiljeni 'snackovi', obroci i prehrambene navike daleko od glamuroznih, odnosno često se nalaze na tanjurima ljudi znatno plićeg džepa. Tako barem tvrdi magazin Entrepreneur koji je čitateljima otkrio što uopće jede sedmorica veličanstvenih milijardera:

Jeff Bezos

Osnivač Amazona se navodno jako trudi da, kad je to god moguće, pronađe vrijeme za konzumaciju zdravog doručka. Doduše, izbor namirnica koje jede u tom prvom obroku u danu i nije posve uobičajen. Tako je, primjerice, na jednom ranom sastanku naručio salatu od hobotnice, krumpira, slanine, jogurta s češnjakom i poširano jaje. Prije nego što je odletio u svemir, šalio se s reporterima da bi mu meksičko jelo Arroz con Pollo (piletina s rižom) mogao biti i posljednji obrok.

Sara Blakely

Milijarderka i osnivačica brenda Spanx, baš kao i Bezos, trudi se da joj prvi obrok u danu, doručak, bude što zdraviji. Svako jutro počinje s, kako ga suprug zove, 'odurnim' smoothijem od smrznutih borovnica, kelja, datulja, cimeta, špinata, korijandra, mente, limuna, chije i lješnjaka. Osim tog zdravog miksa, obavezno popije šalicu zelenog čaja s medom i biljnim mlijekom od indijskih oraščića. No, nisu joj svi obroci zdravi. Prije svakog leta Blakely kupuje vreću krekera od sira Cheez-Its i to joj je postao ritual. Kako se sama našalila, te grickalice jede samo kad leti, a leti dosta, pa i grickalica pojede dosta.

Warren Buffett

O prehrani Warrena Buffetta već su napisani brojni članci. Razlog? Njegova opsesija junk-foodom. Jedan od najmoćnijih ljudi na svijetu više voli hamburgere, hot dogove, Cherry Coke i McDonald's od bilo koje high-end kuhinje. Kako je rekao novinarima CNBC-ja, kad bi mu netko rekao da će živjeti godinu duže ako jede brokulu i šparoge svaki bi mu se dan činio… predugim. I zato, držat će se Cheetosa i Coca-Cole.

Bill Gates

Iako u posljednje vrijeme promovira biljnu prehranu i konzumaciju mesnih alternativa zbog brige o okolišu, Gates također teško odolijeva zovu McDonald'sa. Kako su za medije izjavile njegove kolege iz Gates Foundationa, ako ćete s Gatesom provesti pauzu za ručak, vjerojatno je da ćete jesti burgere. Tom su milijarderu dragi i fast food lanci In-N-Out i Dick's Drive-In, a omiljeno piće Diet Coke.

Elon Musk

Neobično otvoren milijarder Elon Musk s internetskom je zajednicom podijelio da mu je omiljena hrana – roštilj i krumpirići, dok od alkoholnih pića preferira dobar, stari viski. Osim uživanja u tim posve običnim i svima dostupnim jelima, Musk je izjavio i da voli ponoćne obroke. No, njegov izbor omiljenog noćnog 'snacka' nije posve uobičajen. Musk, naime, uvečer voli jesti pahuljice s mlijekom i to američke Cinnamon Toast Crunch.

Oprah Winfrey

Jedna od najpoznatijih medijskih lica, milijarderka Oprah Winfrey često je s publikom dijelila svoje izazove s prehranom i prekomjernom težinom. Loše prehrambene navike, a i težinu, drži pod kontrolom, a informacije o svojim omiljenim snackovima i proizvodima redovno dijeli s Na njenoj redovnoj godišnjoj listi Oprah's Favorite Things, nedavno su se našli keksi od pekan oraha slastičarskog brenda Tonye Council.

Mark Zuckerberg

Osnivač Facebooka, odnosno Mete, prije deset je godina pričao o svojoj novoj prehrani koja sadrži meso životinja koje je on ubio. Priča se tako da je vlasniku Twitteru Jacku Dorseyu servirao kozu koju je osobno lišio života uoči večernje zabave. Međutim, do danas je usvojio nešto konvencionalniju prehranu. Bitno mu je samo da do jela dođe brzo i da ne treba donositi nikakve specijalne odluke. Očito je, zaključuje Entrepreneur, prezaposlen Metom, pa ne stiže misliti o hrani.