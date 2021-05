Igor Vukadinović Poki: Kako smo BMX-om došli do Olimpijskih igara u Japanu

Famozna 2020. godina u svim je segmentima života bila iznimno izazovna, pa tako i za ekstremne sportaše. Od svih najavljenih događanja održao se samo osječki Panonnonian Challenge. No, u svemu tome ima i nekih pozitivnih vijesti. Poziv iz Tokija za sudjelovanje na Olimpijskim igrama, u kojem god obliku to bilo, jednostavno se ne odbija. Upravo se to dogodilo petorici Osječana koji su dobili priliku postavljati skate park za OI s obzirom da imaju vrhunsko iskustvo u ekstremnom biciklizmu.

---, kao petnaestogodišnjak je vidio prvi backflip (salto unazad) na Pannonian Chalengeu i tada se rodila ljubav prema ekstremnom biciklizmu, odnosno BMX-u.

- Od tog sam trenutka znao da želim voziti BMX i od toga dana, pa sve do danas, živim BMX život – uvodi nas u priču Poki i dodaje da ne može zamisliti da radi nešto drugo što nema veze s BMX-om, jer tko zna što bi danas radio da nije vidio taj backflip.

To je bilo prije 16 godina. Danas je, pak, Igor jedan od onih koji su postavljali skate park za Olimpijske igre u Tokiju koje bi se trebale održati od 23. srpnja do 8. kolovoza ove godine.

Za sve to je zaslužan upravo Pannonian Challenge – globalno poznati osječki festival ekstremnog sporta koji broji već 22 godine održavanja. Krenuo je kao jednostavna ideja nekolicine entuzijasta i postao jedinstveni festival koji u opuštenom druženju omogućuje BMX, SKATE i INLINE natjecanja, nakon čega, neizbježno, slijede tulumi i koncerti.

- Pannonian Chalenge je način života, stil života, nešto što okuplja ljubitelje ekstremnog sporta, ne samo iz Hrvatske nego i iz inozemstva. Ove se godine održava po 22. put i to je veliki uspjeh, a nadamo se još mnogim ludim i nezaboravnim godinama. Pannonian je ponos Osijeka, a mi smo ponosni što smo dio te priče – kaže Poki, bivši BMX natjecatelj, a sada i sudac u BMX Freestyle disciplini.

Taj festival svjetskih razmjera okuplja ponajbolje stručnjake u svijetu BMX-a, a tome u prilog ide i činjenica da je upravo tim osječkih zaljubljenika u adrenalin sudjelovao u stvaranju skate parka za Olimpijske igre u Tokiju. Na čelu tima je upravo Igor, a s njim su još Zdenko Liška, Marko Karalić, Edvard Peroli i Adrian Javor.

Ekipa je još lani bila u Japanu kako bi pripremili teren za natjecanje, ali je zbog odgode održavanja Olimpijskih igara sve prebačeno za ovu godinu.

---- Skate park su kreirali Francuzi, a mi smo pomagali pri postavljanju jer u tome imamo puno iskustva. Inače, postavljam parkove za Hurricane već pet godina diljem svijeta i tako su došli do mene i pitali me mogu li okupiti ekipu koja bi sudjelovala u postavljanju Olimpijskog parka. Istog trena sam odgovorio da to nije problem, jer, budimo realni, tko ne bi išao u Tokio postavljati povijesni Olimpijski park – sa širokim osmijehom govori Poki.

Sreći nije bilo kraja, jer samo odlazak u Tokio, veli Poki, je vrhunac, a kamoli onda sudjelovanje u izradi Olimpijskog BMX parka po prvi puta u povijesti.

- Nije sve bilo bajno jer smo morali provesti 14 dana u hotelskoj sobi u karanteni. Bio je pakao, nismo smjeli napuštati sobe, a hrana očajna. Ma ravno zatvoru. Nakon karantene nam je laknulo, počeli smo graditi park, a svaki sat slobodnog vremena smo iskoristili za odlazak u grad. Tokio je nevjerojatan grad i drago mi je da sam proveo lijepo vrijeme s ekipom na takvom neopisivom mjestu - kaže Igor.

Međutim, rad s Japancima je neobično iskustvo. Prema Igorovim riječima, čudno je raditi s njima jer imaju neka svoja pravila što je nama Europljanima strano, ali prilagodili su se njihovim uvjetima.

- Japanci su jako fokusirani na rad, sve mora biti po pravilima, sve na vrijeme, nema mjesta pogreškama, posao mora biti obavljen i to je to. Mi smo svoj dio odradili besprijekorno i zadovoljni smo napravljenim – ponosan je Poki.

BMX na Olimpijskim igrama totalno je promijenio razvoj sporta, ali i sportaša. Igoru je to pun pogodak jer će se BMX, kaže, napokon shvatiti ozbiljno - scena raste, grade se skate parkovi diljem svijeta, vozači su postali pravi atleti, puno više se trenira, pazi se na prehranu. U svakom slučaju, potpuno drugačije nego što je bilo prije par godina.

- Vozači su također isto jako sretni jer imaju priliku predstavljati svoju državu na Olimpijskim igrama. Sada je sve na njima da izbore svoje mjesto na OI – zaključuje Igor.

Cijela ova priča u kojoj su jedni od glavnih aktera mladi Osječani dići će popularnost ekstremnog sporta i Pannonian Challengea na još jednu razinu. Sigurno će prijenos Olimpijskih igara pratiti mnogo gledatelja putem malih ekrana i vrlo je vjerojatno da će to privući neke nove klince da se počnu baviti ekstremnim biciklizmom.

- Naravno da će to i za Pannonian Challenge puno značiti, jer će se održati nakon Olimpijskih igara i vjerojatno ćemo imati olimpijskog prvaka na Pannonianu. Sam razvoj ovog sporta ima lijepu budućnost zahvaljujući pristupu na OI – sretan je Poki.

Eventualno ponovno odgađanje Olimpijskih igara zbog epidemiološke situacije Igor ne želi ni spominjati. Dovoljno je bilo to što su već jednom odgođene.

- Ako se to dogodi, na žalost, to je onda to. Jednostavno se neće održati i sljedeće Olimpijske igre bit će u Parizu 2024. godine – kaže Igor.

No, svi skupa držimo fige da do toga ne dođe, a ovoj veseloj ekipi želimo svu sreću i puno novih dobrih uspjeha i rezultata.