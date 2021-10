Interbrand: Apple najvrjedniji brend na svijetu, a Tesla ostvario najveći rast

Iako je Apple i dalje na čelu liste najvrjednijih brendova na svijetu, pobjednik 2021. je, bez imalo sumnje – Tesla. Prema njujorškoj konzultantskoj kompaniji Interbrand koja svake godine objavljuje rang-listu najboljih globalnih brendova (Best Global Brands) poredanih prema njihovoj vrijednosti, Tesla se nije uspio probiti među top deset, ali je ostvario najveći rast i to za 184 posto. S procijenjenom vrijednošću od 36,27 milijarde dolara nalazi se na 14. mjestu što je skok od 24 mjesta u odnosu na lani (42. mjesto). Apple je pak s 408,25 milijardi dolara vrijednosti zadržao prvu poziciju i to devetu godinu zaredom.

Uspjeh LVMH grupe

Izgledno je da će tu poziciju zadržati i sljedeće godine budući da drugoplasirani, e-trgovinski gigant Amazon vrijedi 'svega' 249,24 milijarde dolara. Appleova vrijednost je u odnosu na lani narasla za 26 posto, a Amazonova za 24 posto. Na sigurnom trećem mjestu našao se Microsoft čija je vrijednost u ovoj godini porasla za 27 posto na 210,19 milijardu dolara. Google i Samsung nalaze se na četvrtom, odnosno petom mjestu s respektabilnih 196,81 i 74,63 milijarde dolara. Coca-Cola je šesta (57,48 milijardi dolara), Toyota sedma (54,1 milijarda dolara), Mercedes-Benz osmi (50,86 milijardi dolara), McDonald's deveti (45,86 milijardi dolara), a Disney deseti (44,18 milijardi dolara).

Novi brend na listi sto najvrjednijih je Sephora, a njen vlasnik, grupacija LVMH, je jedina globalna grupa koja u ukupnom poretku ima čak pet brendova: Sephora, Louis Vuitton (13), Dior (77), Tiffany & Co. (92) i Hennessy (95). Ukupna vrijednosti brendova porasla je s 2,3 bilijuna na 2,6 bilijuna dolara što je skok od 15 posto. Prosječan rast pojedinih brendova 2021. bio je 10 posto dok su godinu ranije rasli prosječnih 1,3 posto. Tehnologija je, očekivano, najbrže rastuća industrija s prosječnom godišnjom stopom rasta od oko 23 posto.