Jedna od najmoćnijih Hrvatica u modnoj industriji postala izvršna direktorica brenda Mackage

Jedna od najmoćnijih žena u globalnoj modnoj industriji, Tanya Golešić, imenovana je novom izvršnom direktoricom kanadskog luksuznog brenda Mackage. Ambiciozna Kanađanka hrvatskog porijekla, na tu je poziciju došla s mjesta globalne direktorice brenda Michael Kors Women koji je u vlasništvu Capri Holdingsa. Prije Korsa radila je kao predsjednica Uprave Jimmy Choo za američko tržište (također u vlasništvu Caprija) i to punih pet godina tijekom kojih je igrala ključnu ulogu u transformaciji Chooa u punokrvni luksuzni i lifestyle brend. Budući da je u Korsu radila svega četiri mjeseca, prelazak u kanadsku kompaniju iznenadio je modnu industriju i samo potvrdio ozbiljne ambicije Mackagea.

Kako prenosi portal Business of Fashion, Mackage kani slijediti primjer vodećih modnih brendova i izbaciti krzno iz svoje ponude. Osim što će im Golešić pomoći u provođenju 'fur-free' politike, usredotočit će se i na jačanje brenda, širenje njegove ponude, globalnu digitalnu prodaju, ali i osvajanje novih tržišta poput Kine i Japana. N

a jesen, brend će pod izvršnim vodstvom Golešić lansirati liniju obuće i proizvoda za putovanja. Također, planira sklopiti partnerstva s drugim luksuznim brendovima, a to je praksa koju je svojedobno uvela u Jimmy Choo. Inače, roditelji Tanye Golešić su rođeni Zagrepčani koji su tijekom sedamdesetih migrirali u Kanadu. Njena majka je u Ontariju otvorila butik i kćerku zarazila modom, ali i biznisom. Kako je svojedobno ispričala domaćim medijima, majka joj je bila stilska ikona, ali i biznis uzor. Nakon preseljenja u New York početkom 2001., Golešić je počela osvajati modnu industriju.

Svoju je poslovnu karijeru gradila u Canada Goose Inc., bila potpredsjednica za prodaju u kompaniji Mark by Marc Jacobs, na izvršnim pozicijama u Jones Groupu, Ralph Lauren Corpu te Capri Holdingsu (Jimmy Choo i Michael Kors). Iako je njena bivša kompanija tijekom pandemije zabilježila pad prihoda od 66,5 posto, to Golešić ne sprječava da nastavi osvajati modne vrhunce i ulovi se u koštac s pričanjem nove priče o brendu, ovaj put o kanadskom Mackageu.