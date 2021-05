Joga za zdjelično dno novi je trend u industriji zdravlja

Svaka treća žena imala je ili ima problem sa zdjeličnim dnom, ali jedna od šest nema blage veze gdje se ti mišići točno nalaze, dok četvrtina nije sasvim sigurna čemu oni služe. Zbog tih, zapravo, poražavajućih podataka stručnjaci iz područja ženskog zdravlja, ali i brendovi uključeni u biznis wellnessa, njege i zdravlja, odlučili su podići svijest o tom dijelu tijela žena (ali i muškaraca) te destigmatizirati teme poput prolapsa, inkontinancije, oslabljenih ili pak prečvrstih mišića.

Tehnološke inovacije

Kako prenosi Guardian, posljednjih mjeseci 'ambasadori zdjeličnog dna' postali su i neki selebritiji koji su otvoreno govorili o tim, posve običnim, problemima koji često nastaju nakon poroda, ulaskom u menopauzu, zbog intenzivnog vježbanja ili pak budu rezultat sjedilačkog načina života te prirodnog procesa starenja. Tako je, primjerice, reality zvijezda Ferne McCann javno govorila o prolapsu nakon poroda, a komičarka Joanne McNally o svom zdjeličnom dnu. Osim što su brojni ženski magazini počeli veću pažnju posvećivati mišićima dna zdjelice i pisati o vježbama za njihovo učvršćenje, start-upi nude proizvode u kojima integriraju moderni tehnologiju s 'old-school' vježbanjem. Jedna od takvih novotarija je aplikacija Squeezy koja korisnicima nudi set vježbi i šalje podsjetnike da je vrijeme za planirano stiskanje mišića. Elvie Trainer je pak specijalni uređaj koji se umeće u rodnicu, a osobni napredak korisnice mogu pratiti putem aplikacije na mobitelu.

Pussy Joga

Ni podcast industrija nije zaboravila na trend 'zdjeličnog zdravlja'. Novinarka Helen Ledwick to pitanje smatra toliko važnim da je lansirala podcast znakovitog imena 'Why Mums Don't Jump' koji cilja na skidanje stigme s problema izazvanih disfunkcijom zdjeličnog dna. Publika je dočekala i engleski prijevod knjige 'Pussy Yoga' njemačke instruktorice i plesačice Coco Berlin koja je za Guardian izjavila da joj je osvještavanje mišića zdjeličnog dna (mišićna vlakna koja se protežu od stidnih kostiju s prednje do trtice sa stražnje strane) pomoglo da se u svom tijelu konačno osjeti kao kod kuće, poboljšalo seksualni život i podiglo samopouzdanje. Berlin se tako pridružila sviti stručnjaka - ginekologa i trenera koji potiču žene da osvijeste taj dio tijela te se počnu s njime baviti prije nego osjete ikakve probleme. S obzirom na kampanju destigmatizacije zdjeličnog dna, izvjesno je da će on mnogima postati i dobar biznis.