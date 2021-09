Kako je Hello Kitty pokorila svijet

Kako bi obilježio početak nove školske godine, japanski gigant Sanrio odlučio je lansirati novu liniju proizvoda u kojem glavnu ulogu igra njihova mega-popularna mačkica, Hello Kitty. Za jesensku sezonu, kompanija je sklopila partnerstvo s brendom Susan Alexandra koji je bio zadužen za dizajn tematske kolekcije modnih dodataka. Kupci tako po cijeni od 78 do 496 dolara mogu nabaviti svoj šareni, perlama ukrašeni modni dodatak s likom simpatične Hello Kitty koja, usput budi rečeno, danas vrijedi preko sedam milijardi dolara.

Rođenje Kitty White

Naime, lik mačkice Hello Kitty doista je globalni fenomen, obožavan lik iz mašte i jedan od najvećih marketinških uspjeha prošlog stoljeća. Nju obožava mlado i staro, prisutna je u 70 zemalja svijeta i na preko 50 tisuća različitih proizvoda. Iako je već napunila 47 godina, potrošači nikako da je se zasite, a njena vrijednost raste svake godine Kako je zapisao magazin The New Economy, Hello Kitty perfektno ilustrira značaj jednostavnosti i versatilnosti te je dokaz da pažljivo balansiranje između konzistencije i prilagođavanja kulturološkim promjenama jamči dugovječnost brenda.

Naime, brend je rođen 1974., kada je zaposlenik Sanrija Yuko Shimizu kreirao šest novih likova od kojih je jedna Kitty White, kasnije poznata kao Hello Kitty. Prvi proizvod - malena torbica s likom mačkice, momentalno je postala hit što je autor knjige Pink Globalisation: Hello Kitty's Trek Across the Pacific, objasnio tezom da se 'rođenje' Hello Kitty poklopilo s takozvanim 'girl power' pokretom na globalnoj razini i trendom 'kawai' u Japanu. Oba trenda, internacionalni i lokalni, imaju zajedničku estetiku 'slatkoće', zaigranosti i feminiziranosti. Osim toga, u to je vrijeme ostatkom svijeta žario i palio lik Mickey Mousea, a kompanija Sanrio je željela napraviti svoju verziju koja može konkurirati popularnom antropomorfiziranom mišu.

Hello Kitty je isprva najviše privlačila azijatsku populaciju (pa i onu u Americi), dok je devedesetih nisu prigrlili selebritiji koji su uvelike pomogli u tome da ona postane univerzalno prepoznatljiv lik; mačka koja ne pripada ni jednoj nacionalnoj ili etničkoj skupini.

Briljantna apstrakcija

Osim što su kulturološki trendovi pomogli Sanriju da licencu za lik Hello Kitty prodaje svima - od modnih kompanija do onih koji se bave potrošačkom elektronikom, veliku je ulogu tu odigrao i njen dizajn koji je, kako su opisali neki dizajneri, 'briljantno apstraktan'.

Kako je objasnio The New Economy, dizajn je toliko jednostavan i versatilan da može funkcionirati kao logotip, ali se i uklopiti u bilo koji drugi dizajn, bilo kakav proizvod. Također, njen lik je toliko pamtljiv i jednostavan, on ništa ne sugerira već kupac sam projicira ono što o njoj ili u sebi osjeća: netko tko je tužan, može pogledati Hello Kitty i dobiti osjećaj da ona suosjeća, dok će sretni u njoj prepoznati čistu radost. Takvo što je teško postići s likom kao što je Mickey Mouse, a mnogo lakše s Hello Kitty koja je slatka, ali zapravo, besadržajna – sadržaj joj daje potrošač ili proizvod na kojem se nalazi.

Kad je riječ o budućnosti brenda, poslovni magazin saznaje da se Sanrio kani pozabaviti muškim dijelom publike. Hello Kitty je percipiran kao ženski, 'girly' brend što bi oni htjeli promijeniti i iskoristiti rastući trend rodne neutralnosti. Tvrde da lik mačkice ima mnogo muških fanova koji se srame to priznati, a zapravo nemaju razloga jer Hello Kitty predstavlja univerzalne vrijednosti poput velikodušnosti, suosjećanja i prijateljstva. U svakom slučaju, Hello Kitty će vrlo vjerojatno ulazak u šesto desetljeće obilježiti snažnija no ikad, jer ako je suditi prema zaradi koju donosi Sanriju, ona ne kani tako brzo u mirovinu.