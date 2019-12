Klubovi milijardera: Ekskluziva za osobe visoke vrijednosti  

A kao da ih fortuna nije dovoljno pomazila, iznimno bogati ili slavni imaju i pristup luksuzu koji obični ljudi nemaju, a jedan od tih luksuza su ekskluzivni klubovi samo za članstvo i to ono s debelim novčanikom.



Ti klubovi zasigurno nisu obični plesni klubovi ili fensi restorani, već pravi mali rasadnici luksuza koje nude mogućnosti koje si običan čovjek ni zamisliti ne može.



Jedan od njih je Club 33, smješten na trgu New Orleans u Disneylandu u Kaliforniji, jedino mjesto u parku u kojem se pije alkohol, čiji članovi dobivaju rani pristup parku, parkiranje s poslugom, izletišta i brze vožnje, između ostalih pogodnosti.

Unutrašnjost kluba, koji je otvoren 1967., obiluje starinskim namještajem i rekvizitima iz Disneyjevih filmova. Ako želite večerati među zvijezdama poput Christine Aguilere i Toma Hanksa, počnite štedjeti odmah. Naknada za inicijaciju iznosi 25.000 dolara po osobi, godišnja članarina je 10.000 dolara, ali i za to ima lista čekanja.



Klub Kee ima dvije lokacije, jednu u Hong Kongu i jednu u Šangaju. Iako se naknada od 2579 dolara za godišnje članstvo ne čini prevelika, za ulazak u klub presudna je preporuka. Ulazak jamči pozivnice za događaje na kojima prisustvuju slavne osobe kakve ne postoje na programima običnih klubova.



Yellowstone Club je skijalište i golfski resort u Montani, u SAD-u. Članovi su ljudi poput Bill Gatesa, što daje nagovještaj o članarini od nevjerojatnih – 300.000 dolara, plus 30.000 dolara godišnje naknade. Osim toga, potrebno je kupiti i vilu u resortu, a njihove cijene variraju od dva do 26 milijuna dolara.



Klub Core, smješten na Manhattanu, jedno je od zgodnijih mjesta za druženje bogatih, u kojem primjerice možete imati privatni nastup najbolji komičara na svijetu ili privatne projekcije na koje može doći George Clooney. Sve što trebate da se pridružite je članarina u iznosu od 50.000 dolara i naknada koja iznosi 15.000 dolara na godinu.



Ekskluzivni klub Roppongi Hills nudi pogled na užurbani Tokio s 51. kata istoimenog tornja Roppongi Hills Mori. Klub ima sedam restorana, dva bara i zadivljujuće prostore za održavanje događaja i sastanaka. Klubu se možete pridružiti ako želite trljati laktove globalnim liderima u raznim područjima. Kotizacija iznosi oko 12.000 dolara plus oko 2000 dolara na godinu, ali prvo ćete morati proći kroz postupak provjere.



Duquesne Club osnovan je 1873. u Pittsburghu u Pennsylvaniji. Članstvo je moguće samo na poziv aktualnog člana, a inicijalna naknada iznosi od 9000 dolara plus 4000 dolara godišnje članarine. Klub je uporno nazivan gradskim klubom broj jedan u Americi. Njegovi članovi su korporativni lideri, a gosti predsjednici. Kada se pridružite ovom ekskluzivnom klubu, imat ćete pristup zdravstvenim i fitness sadržajima, kulturnim događajima, kuhinji i velikoj mreži poslovnih ljudi.